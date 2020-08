Peu de cas de COVID-19 au sein du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) tient à informer ses clients du peu de cas d’employés infectés à la COVID-19 au sein de ses équipes. Depuis le début de la pandémie et en date du 25 août, seulement six employés sur 1200 ont contracté la COVID-19. Aucun cas n’a été dénombré depuis le 31 juillet dernier.

« À l’aube de la rentrée scolaire et du retour au travail progressif de nombreux clients, nous voyons ceci comme une preuve de l’efficacité de nos mesures préventives pour assurer la sécurité de nos employés et de notre clientèle au sein de nos autobus et installations. Nos mesures de désinfection, nos directives de port du masque par nos employés lors de leurs déplacements en transport collectif et dans les espaces où la distanciation ne peut être respectée, l’isolement de nos chauffeurs par une barrière puis par des cloisons protectrices ainsi que nos campagnes de sensibilisation au port du couvre-visage par la clientèle ont porté fruit », souligne le président du conseil d’administration du RTL, Jonathan Tabarah.

À noter que ces employés sont tous guéris et qu’aucune contamination en milieu de travail n’a eu lieu.

Rappelons que le RTL, de concert avec les autres sociétés de transport de la région métropolitaine, a procédé à la distribution de couvre-visages à la clientèle à différents endroits et à plusieurs reprises dans les derniers mois. À terme, près de 1,5 M de masques seront distribués par les sociétés de transport de la région métropolitaine.