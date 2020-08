COVID : 92 % des personnes rétablies en Montérégie

Selon les plus récentes statistiques fournies par la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), on constate que 92 % des personnes qui ont contracté le coronavirus sont rétablies, soit 8 464 sur un total de 9 250 cas. On déplore toutefois 609 décès dans la grande région (7 % des cas), dont 19 décès sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville (qui comprend les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères), c’est-à-dire sur une population d’environ 77 500 citoyens.

En examinant la courbe d’évolution des nouveaux cas de COVID-19 en Montérégie, on remarque une explosion du nombre de personnes malades, de mars à avril, suivi d’une certaine stabilisation en mai. Au début de juin, cette courbe a commencé à fléchir jusqu’au début de juillet, où elle est repartie à la hausse, mais depuis le début d’août, la tendance est à nouveau à la baisse.

À ce jour dans la MRC de Marguerite-D’Youville, on dénombre 166 cas à Sainte-Julie, 116 à Varennes, 82 à Saint-Amable, 31 à Verchères et 25 à Contrecœur. En ce qui concerne la municipalité de Calixa-Lavallée, la DSPM indique seulement qu’il y aurait moins de 5 cas sur son territoire.

Plus d’aide aux organismes communautaires

Il y a quelques jours, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé, dans la foulée des mesures adoptées pour protéger la santé de la population en contexte de pandémie, qu’une aide d’urgence totalisant 70 M$ sera mise en place afin d’aider les organismes communautaires nationaux et régionaux à combler leur manque à gagner en autofinancement pour la période du 13 mars au 30 septembre.

La Montérégie recevra pour sa part 4 548 168 $ et c’est le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre qui procédera à la répartition des subventions obtenues par les organismes du territoire.

Ce soutien financier s’adresse uniquement aux organismes admis au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien à la mission globale qui ont maintenu leurs activités ou qui souhaitent les reprendre. Cette aide a pour objectif d’éviter les ruptures de services auprès de clientèles particulièrement vulnérables et d’éviter la fermeture de certains organismes essentiels au mieux-être de la population.

Cette mesure vise également à compenser les pertes de revenus liées à la pandémie, notamment en raison de l’annulation d’activités de levée de fonds et de la baisse considérable des dons reçus. Rappelons que cette aide d’urgence temporaire s’inscrit en complémentarité de celle de 20 M$ accordée en avril dernier aux organismes communautaires considérés prioritaires et qui ont dû faire différentes dépenses extraordinaires en contexte de pandémie.

« Les organismes communautaires offrent des services essentiels dans notre société. Ils effectuent un travail remarquable auprès de nos populations les plus vulnérables. La pandémie qui a frappé le Québec ne les a pas épargnés sur le plan financier. Cette mesure d’urgence vient donc répondre à un besoin réel exprimé par ceux-ci. Nous nous sommes réunis avec eux et leurs représentants afin de trouver des pistes de solutions pour compenser les pertes de revenus considérables qu’ils ont dû subir cette année. Nous sommes heureux de contribuer afin qu’ils puissent poursuivre leur mission », a mentionné à cette occasion le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.