Une aide financière pour la création d’un centre de « cotravail » à Sainte-Julie

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 92 000 $ octroyée à la MRC de Marguerite-D’Youville pour la création d’un centre de « cotravail » à Sainte-Julie. Cet appui est accordé dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Le nouveau centre, sous la bannière de Hedhofis, permettra aux citoyennes et aux citoyens d’y faire du télétravail ou de participer à des réunions dans un environnement adéquat. Pour l’occasion, la ministre était accompagnée de la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, du président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions, M. Patrick Bousez, ainsi que de la préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.



« Voilà un exemple concret de projet soutenu par notre gouvernement qui contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de l’est de la Montérégie. Avec la situation que nous avons vécue et que nous vivons toujours en lien avec la COVID-19, c’est une initiative qui répond concrètement à un besoin. Le centre fournira un environnement de travail sécuritaire et inspirant! », a mentionné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.



« L’utilisation du centre de « cotravail » aura notamment comme effet positif de diminuer la congestion routière à l’aube des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. De plus, en diminuant les déplacements, les émissions de gaz à effet de serre seront également réduites. C’est une bonne nouvelle pour les gens de la Montérégie et des alentours, mais également pour l’environnement, car chaque petit geste compte », a renchéri Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie.



« Je félicite et je remercie toutes les personnes engagées dans cette initiative. Grâce à leurs efforts, les usagers du centre demeureront sur notre territoire pour travailler, ce qui favorisera certainement l’achat local. Ainsi, notre région sera encore plus prospère, dynamique et attrayante! », a ajouté Suzanne Dansereau, députée de Verchères.



« Voilà encore un exemple parfait de ce qui peut être mis en branle grâce à ce fonds, qui revêt une importance primordiale pour le développement de toutes les régions du Québec. En tant que président de la Table de concertation régionale de la Montérégie, je ne peux que féliciter les partenaires et les gens impliqués dans la réalisation de ce projet, qui était qualifié d’avant-gardiste, il y a quelques mois, mais qui tombe aujourd’hui on ne peut plus à point », a précisé Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions.



« Je suis fière d’annoncer aujourd’hui l’ouverture prochaine d’un centre de « cotravail ». Un projet rendu possible notamment grâce à la contribution du MAMH, de la MRC de Marguerite-D’Youville, de la Ville de Sainte-Julie et du groupe Lionel. Cette collaboration est une première dans le monde municipal au Québec pour ce type d’initiative. Ce nouveau centre contribuera à la fois au dynamisme économique des villes de la MRC et des environs et à la mobilité et la qualité de vie des Julievilloises et Julievillois. C’est une action concrète pour diminuer la congestion dans le secteur, particulièrement avec l’arrivée prochaine des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine », a conclu pour sa part Suzanne Roy, préfète de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.



Faits saillants : Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 16,2 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 90 projets en Montérégie. Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.