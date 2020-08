Le Parti Québécois de Verchères en mode préélectoral

C’est dans le cadre d’une intervention publique que le président du Parti Québécois de Verchères a informé les médias que son organisation se met déjà en mode électorale pour l’élection de 2022.



« Les derniers mois nous ont montré combien il en coûte aux Québécois de ne pas contrôler totalement tous les leviers de leur développement pour assurer leur avenir. Que ce soit sur le plan économique, avec des mesures provenant du gouvernement fédéral qui ont nui à l’économie québécoise plus qu’elles n’ont aidé ; avec le recul du français, que l’on voit partout et qui s’accélère ; avec un contrôle des frontières qui ne nous appartient pas, et avec les conséquences sanitaires que l’on sait maintenant ; il importe plus que jamais de faire du Québec un pays à part entière, » a martelé M. Lavoie.



Pour ce dernier, le gouvernement caquiste a démontré à l’ensemble des Québécois, au cours des derniers mois, son incapacité à défendre tant le français, son économie et à prendre les mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre cette pandémie de la COVID-19.



« Chaque jour, nous désespérons de ce gouvernement, car, plus le temps avance, plus nous découvrons qu’il possède les mêmes travers que le gouvernement libéral précédent. En fait, nous avons l’impression que le Québec est dirigé par le même parti politique depuis 2003, excluant les 18 mois du gouvernement minoritaire de Pauline Marois. C’est pourquoi nous avons décidé d’entamer une précampagne électorale pour offrir aux Québécois, à la population du comté de Verchères en particulier, une véritable alternative, celle de la fierté de pouvoir posséder entièrement tous les outils nécessaires à notre développement et à notre avenir en tant que nation francophone », a ajouté le porte-parole du PQ.



Enfin, parmi cette préparation, il y a la recherche d’une ou d’un candidat.



« Il y a déjà quelques noms qui commencent à circuler pour se présenter pour notre parti en 2022. Il est évident que Verchères représente un comté facilement prenable pour notre parti, car, historiquement, le PQ y a remporté de nombreuses victoires. Cependant, nous savons que beaucoup de travail nous attend, mais le Parti Québécois est reconnu pour la force du militantisme de ses membres et nous sommes convaincus que, peu importe la personne que nous choisirons au cours des prochains mois pour nous représenter, il s’agira d’une ou d’un futur député qui saura répondre aux attentes de la population de ce comté, » a conclu le président, M. Bruno Lavoie.