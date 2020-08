Grande activité de nettoyage des berges à Boucherville

La Ville de Boucherville vous invite à participer à une activité de nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent qui se tiendra le dimanche 13 septembre prochain, entre 9 h et midi. Pêcheurs, marcheurs, plaisanciers, cyclistes, amateurs de nature, riverains et autres utilisateurs des berges sont conviés en grand nombre à prendre part à cette action commune.

Cette activité est organisée par la Ville en collaboration avec Environnement Nature Boucherville et le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB).

Le fleuve et ses rivages constituent une grande richesse écologique et récréative à Boucherville. Cependant, ils doivent être maintenus propres pour que tous les utilisateurs puissent en profiter pleinement. En enlevant les déchets qui s’accumulent sur les berges, les participants contribueront à rendre les activités en bordure du fleuve plus agréables et plus sécuritaires, tout en améliorant la qualité de l’environnement.

Considérant le contexte actuel, une limite du nombre d’inscriptions sera imposée et une distanciation de deux mètres entre les participants ne résidant pas sous un même toit devra être respectée. Sur les lieux, d’autres mesures sanitaires seront également mises en place.

Inscription et renseignements

L’inscription des bénévoles est prise en charge par le Centre d’action bénévole de Boucherville. Les gens intéressés peuvent obtenir des informations détaillées sur l’activité et s’inscrire dès maintenant par courriel à info@cabboucherville.ca. La date limite d’inscription est le mercredi 9 septembre.

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes âgées de 12 ans et plus pourront participer. Le nettoyage sera annulé en cas d’orage. La Ville fournira les gants et les sacs nécessaires au nettoyage.