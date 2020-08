Du golf au profit de la Maison de soins palliatifs Source Bleue

Le temps file et l’Omnium de golf Source Bleue arrive à grands pas! Alors ne tardez pas à vous inscrire à cette superbe journée qui se déroulera au prestigieux Club de golf de la Vallée du Richelieu le jeudi 17 septembre prochain. Quelle magnifique façon d’allier plaisir et bonne cause!

Encan maintenant en ligne

Un encan virtuel au profit de l’événement vous permettra de vous procurer de magnifiques prix, soit : encadrement par des professionnels chevronnés pour vous permettre d’optimiser votre stratégie numérique ou encore pour développer davantage votre leadership de gestionnaire, séance photo avec un photographe professionnel, conseils d’une styliste personnelle, billets pour l’édition 2021 de la Formula 1 Grand Prix du Canada, soins du visage, lunettes de soleil, et plus encore!

Pour information :

https://omniumsourcebleue.encanweb.ca/

Vous songez à vous inscrire?

Après avoir visionné cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=7nRoUcLpRWY, vous constaterez rapidement à quel point votre participation est importante pour cet organisme qui accompagne le plus sereinement possible ses patients et leur famille.

« On se sent chez soi à la Source Bleue. C’est un milieu de vie, pas juste pour les personnes qui viennent ici, mais aussi pour les familles. Tout était fait en sorte pour nous faciliter la vie et pour nous donner l’occasion de vivre les plus beaux moments avec elle. On n’oubliera jamais ce que la Maison a fait pour notre famille. », mentionne François Ramsay, fils de Doris Binette-Ramsay, décédée à la Maison Source Bleue en février dernier.

La maladie ne prend pas de pause. Mettez en lumière vos valeurs personnelles et d’entreprise en participant à l’omnium de golf. Devenez des acteurs favorisant le maintien de soins et de services de haute qualité à la Maison Source Bleue et contribuez à maintenir ce havre de paix pour les patients et leur famille. Vous avez jusqu’au 28 août pour vous inscrire en ligne au http://maisonsourcebleue.ca/ ou par téléphone au 450 641-3165. Rappelez-vous, votre petit geste fera une grande différence.