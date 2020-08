COVID-19 : 325 cas à Boucherville, 2527 à Longueuil

On dit que lorsque l’on se compare, on se console. Quand on dénombre les cas de COVID- 19, c’est encore plus vrai, car selon les dernières statistiques de la Santé publique, 325 Bouchervillois ont contracté le virus depuis le début de la pandémie alors que dans la ville voisine, Longueuil, ce sont 2527 cas qui ont été répertoriés, en date du 18 août. Bien sûr, Longueuil est une ville plus populeuse, avec ses quelque 245 000 personnes, mais cela représente tout de même plus de 1 % de sa population.

La période estivale aura tout de même permis de ralentir la propagation un peu partout au Québec. À Boucherville, cependant, le 8 juillet, on recensait 249 cas, soit 76 de moins qu’à la fin août.

Dans la région, la propagation a été au ralenti durant les mois de juillet et d’août.

Varennes compte 115 personnes infectées de la COVID-19; Sainte-Julie, 164; et Saint-Amable, 80 cas seulement. La ville de Brossard est pour sa part en seconde position dans l’agglomération de Longueuil avec 650 cas alors que Saint-Lambert en affiche 381. En comparaison, Montréal dénombre près de 30 000 cas et le bilan pour le Québec tout entier fait état de 61 252 personnes infectées.

Toujours à titre comparatif, les quatre provinces maritimes, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve comptent, ensemble, 600 cas seulement.

Pour l’heure, la Santé publique de la Montérégie continue de suivre de près la situation et des cliniques de dépistage sont ouvertes et accessibles un peu partout dans la région.

Et, bien sûr, toutes les autorités de la Santé publique demeurent sur le qui-vive en prévision de la fameuse seconde vague qui devrait frapper cet automne.