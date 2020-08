Relance économique : Longueuil présente un plan et évalue les retombées à 800 M$ en PIB

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a présenté le 20 août dernier un plan de relance économique pour la Ville. Les mesures proposées, évalue-t-elle, auront des retombées de plus de 800 M$ en PIB et soutiendront plus de 1 800 emplois au cours des cinq prochaines années.

Le plan s’articule autour de quatre axes d’interventions, soit « la mise en œuvre d’une gouvernance et un leadership efficaces; le soutien aux entreprises et aux industries; le développement d’initiatives de développement durable; et l’investissement dans des projets d’infrastructures publiques ». Il vise onze actions, et décline une trentaine de mesures, telles que « développer une stratégie fiscale pour le secteur commercial et industriel; accélérer la revitalisation et le redéveloppement urbains; et faciliter la mise en chantier des projets dont la planification est complétée.

« Longueuil fera appel à tous les leviers à sa disposition pour assurer la reprise économique des entreprises et des industries de son territoire, grâce à la mise en œuvre de projets d’infrastructures et de chantiers stratégiques. Nous poursuivrons également nos représentations auprès de nos partenaires gouvernementaux en vue d’obtenir les pouvoirs financiers et politiques supplémentaires qui nous permettront d’accentuer notre soutien aux entreprises et aux citoyens. Les actions que nous mettons de l’avant profiteront aux citoyens et amélioreront notamment l’offre en transport collectif et en logement, ainsi qu’en infrastructures culturelles, sociales et sportives », a déclaré dans un communiqué la mairesse Parent.

Pour les élus de l’opposition officielle, « le plan rate sa cible en ne présentant pas de nouvelles mesures suffisamment concrètes et adaptées pour soutenir les commerces locaux, les organismes et les citoyens ».