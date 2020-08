Mesures d’assouplissement temporaires pour les terrasses de restaurants

Dans le but de soutenir les restaurateurs et autres commerçants durement touchés par la pandémie de COVID-19, la Ville de Boucherville et l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) informent la population qu’un allègement significatif de la réglementation municipale relative à l’implantation des terrasses de restaurants est présentement en vigueur.

La Ville est en effet disposée à étudier des demandes de tolérance pour l’agrandissement temporaire d’un café-terrasse ou l’aménagement temporaire d’un café-terrasse.