Les citoyens pourront à nouveau assister aux séances publiques à Varennes

En raison de la pandémie, les assemblées publiques municipales ont du être tenues à huis clos à travers le Québec depuis le mois de mars dernier pour des raisons de sécurité, mais la prochaine rencontre à Varennes sera tenue devant les citoyens et elle aura lieu le lundi 14 septembre prochain à la Maison des aînés située au 2016, boulevard René-Gaultier.

Ainsi, en raison des dispositions de l’arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet dernier, il a été résolu à l’unanimité par le conseil municipal que la Ville de Varennes modifie le lieu pour la tenue des séances publiques à la Maison des aînés à compter de la séance générale du mois de septembre et ce, jusqu’à avis contraire.

Aussi, dans le contexte de la pandémie, plusieurs processus de consultation publique ou d’approbation référendaire ont été jusqu’ici interrompus par l’effet des décrets ministériels. Toutefois, en raison du plus récent arrêté ministériel, les élus ont résolu à l’unanimité que les procédures faisant partie du processus décisionnel de la Ville de Varennes et qui impliquent le déplacement ou le rassemblement de citoyens soient remplacés par les procédures décrites dans l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et de Services sociaux en date du 7 mai, tel que modifié par l’arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et de Services sociaux en date du 4 juillet dernier.

Polydôme quatre saisons

• Un avis de motion a été donné par le conseiller Benoit Duval qu’à une séance subséquente, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 909 décrétant la construction d’un polydôme quatre saisons au parc du Pré-Vert ainsi que les infrastructures pour le desservir et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 6 165 000 $ pour en acquitter le coût. Les détails de ce projet seront connus au cours des prochains mois.

• Le Conseil de la Ville de Varennes a adopté le règlement 534-82 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter des interdictions de stationnement sur la rue Jean-Coutu et pour clarifier la signalisation à l’intersection du chemin de la Baronnie avec la montée de la Baronnie

• Un emprunt supplémentaire n’excédant pas 500 000 $ a été approuvé par le conseil en ce qui concerne les travaux de reconstruction partiels avec gainage des rues Geoffrion et Malo. L’emprunt autorisé à 2 550 000 $ a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, le 27 juillet dernier.

• Les élus ont autorisé la demande de modification contractuelle (selon les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle), afin d’octroyer une somme additionnelle de 98 464.26 $ taxes incluses pour la reconstruction de la fondation supérieure des rues du Parc et Brodeur, ainsi que la reconstruction de quelques bordures d’entrées à l’entreprise Pavage Axion.