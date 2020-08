La Ville de Sainte-Julie s’engage à protéger les papillons monarques

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 17 août dernier à huis clos et diffusée du la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie.

• Le conseil s’est engagé officiellement à contribuer à la restauration des habitats du papillon monarque en devenant Ville amie des monarques, une initiative de la Fondation David Suzuki, en partenariat avec Espace pour la vie. Par cet engagement, la Municipalité contribuera à l’implantation de mesures de protection de l’espèce et encouragera ses citoyens à participer à cette volonté afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent.

Il faut savoir à ce sujet que le monarque est considéré comme une espèce menacée car sa population a chuté de près de 90 % au cours des deux dernières décennies. En effet, en novembre 2016, des scientifiques ont recommandé que ce papillon soit reconnu comme espèce en voie de disparition au Canada et, à ce jour, le gouvernement ne l’a toujours pas ajouté à la liste des espèces en péril.

On considère qu’il y a trois principaux facteurs qui expliquent cette décroissance, dont au premier rang les changements climatiques qui causent plus de tempêtes et de sécheresses pendant la migration automnale. Il y a aussi le recours aux pesticides qui détruisent les asclépiades, une plante qui est l’unique source de nourriture du monarque. Finalement, au Mexique, où les papillons passent l’hiver dans les forêts des montagnes, la coupe forestière a aussi joué un rôle néfaste et a mené à une perte d’habitat du papillon. Par contre, ces coupes sont maintenant illégales et ces forêts sont protégées.

Travaux et règlements

• Le conseil municipal a proclamé septembre Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et il a appuyé la Société canadienne du cancer dans sa campagne pour prévenir ce problème qui touche des milliers de Québécois.

• Les élus ont autorisé la mairesse et la greffière à conclure avec Nature-Action Québec et la Ville de Saint-Amable, un acte de servitude de conservation, de non-construction et de passage dans le secteur du parc des Étangs-Antoine-Charlebois.

• La Ville a octroyé un mandat de services professionnels d’ingénierie pour la confection de plans et devis dans le cadre des travaux de réaménagement du parc Desrochers à l’entreprise Groupe Conseil pour 64 121,56 $, toutes taxes comprises incluant la provision.

• Le conseil a accordé la partie optionnelle du contrat concernant les travaux de construction d’infrastructures urbaines des rues Williams et Favreau dans le Quartier Vilamo, conjointement avec le promoteur Maisons Pépin, à l’entreprise 175784 Canada (Bricon) pour 427 199,93 $, incluant la provision pour imprévus.

• Les élus ont approuvé le contrat concernant la reconstruction d’un bâtiment secondaire à la station d’épuration des eaux usées et des équipements associés à la compagnie Construction Deric pour 1 139 921,01 $, toutes taxes comprises, incluant la provision pour imprévus. Ce contrat est conditionnel à l’acceptation des coûts par l’assureur dans le dossier relatif à l’incendie survenu à même station d’épuration.

• La Municipalité a donné le contrat concernant les travaux d’asphaltage sur le chemin de la Belle-Rivière, entre le chemin de Touraine et le rang de la Belle-Rivière, à l’entreprise Pavage Axion pour 56 660,82 $, toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus.

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter à une séance ultérieure le Règlement 1161-1 pour payer le coût des services professionnels afin de préparer les plans et devis pour la reconstruction d’une partie des rues Savaria, Gauthier, Provost et Décarie ainsi que la redynamisation du secteur du Vieux-Village, de même que les frais contingents pour 180 000 $; le Règlement 1170-2 pour payer le coût des travaux de construction d’une aire de jeux d’eau incluant les accessoires dans le parc du Moulin et le réaménagement de la piste de BMX au parc Desrochers pour 290 000 $.