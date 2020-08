Réouverture du Médialab de la bibliothèque de Sainte-Julie

20Dès le 24 août prochain, le Médialab de la bibliothèque de Sainte-Julie sera à nouveau accessible au public.



Les nombreux équipements disponibles au Médialab permettent de créer différents projets comme par exemple imaginer un logo afin de personnaliser un masque et l’imprimer à l’aide de la découpeuse vinyle, concevoir un objet en trois dimensions à l’aide de l’imprimante 3D, monter un film ou encore utiliser les logiciels Abelton, Adobe Première et bien plus.



L’animateur sera présent les lundis de 18 h à 21 h, les jeudis de 14 h à 17 h et 18 h à 21 h ainsi que les samedis de 13 h à 16 h. Autrement, l’utilisation autonome peut se faire durant les heures d’ouverture de la bibliothèque selon certaines conditions.



Les animateurs ont conçu des capsules informatives sur l’utilisation notamment des outils Piskelapp, EdSynth, Blender (à venir) qu’il sera possible de visionner sur la page Facebook de la bibliothèque.



Pour respecter les mesures sanitaires, une seule personne ou deux membres d’une même famille pourront utiliser le Médialab par période de réservation. Le port du masque sera obligatoire en tout temps. Pour effectuer une réservation ou pour plus de renseignements, il suffit de téléphoner au 450 922-7070 ou de remplir le formulaire à cet effet sur la page du Médialab sur le site Internet de la Ville.