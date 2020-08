Le ski de fond, un sport qui respecte la distanciation physique

L’automne arrive à grands pas et la période d’inscription aux activités sportives est à nos portes. Depuis le début de la pandémie, il peut être difficile de trouver une activité qui respecte la distanciation physique. Le club de ski de fond Montériski est la solution.

Ce sport de plein air se pratique de façon individuelle et ce, sur le plus beau et vaste terrain de jeu des environs; le parc national du Mont Saint-Bruno.

Le club de ski de fond Montériski fondé en 2002 dispose d’une grande expertise pour entraîner les personnes dans le plaisir et de façon sécuritaire. Que ce soit pour bouger et rester en santé ou dans le désir de devenir un athlète de haut niveau, les entraîneurs qualifiés et certifiés seront là pour les épauler dans leur démarche.

Des athlètes talentueux

Le club de ski de fond Montériski qui offre le programme sport-étude à l’école secondaire De Mortagne impressionne par les nombreux jeunes athlètes talentueux ayant réussi à se démarquer dans leur sport. Au fil des ans, plusieurs d’entre eux ont fait partie de l’équipe du Québec et présentement, ce n’est pas moins de quatre athlètes qui sont sur l’équipe développement dont deux qui sont identifiés RELÈVE. Le club compte également deux athlètes qui s’entraînent présentement au CNEPH (Centre national d’entraînement Pierre Harvey). Parmi les élèves du club de ski de fond Montériski, deux d’entre eux ont réussi à se qualifier pour aller aux championnats du monde junior. Étienne Hébert, de Varennes, et Pierrick Sarthou, de Longueuil sont les deux Montériskiens ayant représenté le Canada lors de ces épreuves qui rassemblent les meilleurs fondeurs du Canada dans leur catégorie.

Toujours dans le but de faire découvrir le plaisir de skier au plus grand nombre d’enfants possible, le projet « ski à l’école« a été mis sur pied l’an passé. Un ou plusieurs moniteurs se déplacent dans les écoles avec tout le matériel nécessaire à la pratique du ski de fond afin de donner des leçons ludiques et enrichissantes qui peuvent prendre la forme d’activités parascolaires ou d’ateliers ponctuels. Ces séances de ski de fond peuvent également être données dans le cadre d’une journée thématique « plaisirs d’hiver et découvertes« . Ces ateliers de ski se donnent à même la cour d’école ou dans un parc avoisinant celle-ci.

Le ski de fond est un sport complet, de plus en plus populaire et très apprécié de tous. Malgré qu’il soit un sport individuel, chaque membre du club contribue à former la grande famille, orientée vers l’excellence, qu’est Montériski. Le club offre des cours s’adressant tant aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes.

Pour en connaître davantage sur le club ou pour vous inscrire à la saison automnale qui commence le 13 septembre, consultez le site internet à monteriski.ca. Vous pouvez également communiquer avec Sylvie Girard, entraîneur-chef au 514 883-7030 ou par courriel à: monteriski@hotmail.com

( Source : club de ski de fond Montériski )