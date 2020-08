Une nouvelle offre de service au RTL pour la rentrée scolaire

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) rappelle l’entrée en vigueur d’une nouvelle offre de service à compter du lundi 24 août. Ce nouvel horaire prévoit notamment le retour des lignes scolaires avec certaines modifications ainsi que l’ajout de nouvelles lignes scolaires.

Les nouvelles lignes sont :

• les lignes 601, 602, 604, 605, 607 et 609 pour desservir l’école secondaire de l’Agora à Greenfield Park; et

• les lignes 631, 632, 633, 634 et 635 pour desservir l’école secondaire de Mortagne à Boucherville.

Certaines lignes ne seront pas en service, mais la clientèle étudiante pourra utiliser les lignes régulières du RTL pour se rendre à leur établissement scolaire :

• Retrait de la ligne 501 l’alternative est la ligne 1;

• Retrait de la 504  l’alternative est la ligne 4;

• Retrait de la 506  les alternatives sont les lignes 6 et 13;

• Retrait de la 603  les alternatives sont les lignes 1 et 3;

• Retrait de la 621  l’alternative est la ligne 21;

• Retrait de la 622  l’alternative est la ligne 29;

• Retrait de la 626  l’alternative est la ligne 16;

• Retrait de la 628  l’alternative est la ligne 74.



Les lignes 681, 682 et 683 de Boucherville vers le cégep Édouard-Montpetit ne seront pas en fonction. Les étudiants pourront emprunter les lignes régulières du RTL pour s’y rendre. Notamment avec la ligne 161 à partir du terminus Montarville ou des lignes 8, 28, 88, 410 ou 417 à partir du terminus Longueuil.

Parmi les autres modifications apportées au service scolaire, la ligne 608 ne sera en fonction qu’en après-midi. L’alternative est la ligne 8. Pour la ligne 618, un seul départ est prévu le matin et les étudiants pourront utiliser la ligne 13.

Notez que pour les étudiants souhaitant obtenir ou renouveler leur carte OPUS à tarif réduit, la tournée scolaire qui habituellement tenait place dans de nombreux établissements scolaires de l’agglomération n’aura pas lieu cette année. De nouvelles démarches ont été mises en place et tous les détails sont sur le site internet du RTL.

Par ailleurs, à titre de rappel, plusieurs autres modifications entreront en vigueur le lundi 24 août :

Les lignes qui seront en service sont les suivantes : 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 98, 99, 121, 123, 125, 132, 161, 170,177, 180, 185, 410, 417, T20, T21, T22, T48, T77, T89, T92 et T93.



Les lignes qui ne seront pas en service sont les suivantes : 2, 9, 30, 31, 33, 37, 38, 46, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 106, 115, 120, 128, 135, 142, 144, 150, 192, 199, T18, T19, T23, T90 et T94.



La réduction de service sur l’ensemble du réseau résulte du contexte actuel entourant la pandémie

de la COVID-19 et la baisse d’achalandage. Toutefois, le RTL suivra de près l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines et ajustera au mieux de sa capacité son service selon les besoins

et l’achalandage.

Notez que les horaires papiers ne seront pas disponibles. Pour toute l’information sur les

modifications des horaires et des trajets, nous vous invitons à surveiller le site du RTL. Tous les

détails sur les modifications seront bientôt mis en ligne. De plus, pour mieux planifier vos

déplacements, nous vous invitons à consulter notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, à

vous abonner aux alertes Chrono. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez

le www.rtl-longueuil.qc.ca/chrono.