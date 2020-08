LA SOLIDARITÉ SERA VAINE SANS UNE AIDE SUFFISANTE ET RESPONSABLE S’ADRESSANT DIRECTEMENT AUX LIBANAISES ET LIBANAIS

Prenant la parole à la Chambre des communes, le 12 août dernier, dans la foulée d’une déclaration ministérielle portant sur la terrible catastrophe survenue à Beyrouth, le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron, a souligné que les Libanaises et Libanais s’attendent à davantage, de la part de la communauté internationale, qu’à de belles paroles. «Une semaine s’est écoulée depuis l’explosion d’environ 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium entreposées, pour Dieu sait quelle raison, dans le port de Beyrouth pendant plusieurs années, une catastrophe qui a coûté la vie à quelque 170 personnes et fait plus de 6 000 blessés. On parle de l’une des plus importantes déflagrations jamais connues. C’était la catastrophe de trop pour une nation qui traverse une crise économique, financière et sociale profonde depuis nombre d’années, sans compter la crise sanitaire actuelle qui, sans surprise, a plongé tous les États et leur population dans l’incertitude», de déclarer M. Bergeron.



Après avoir réitéré les condoléances du Bloc Québécois aux familles des victimes, ses meilleurs vœux de rétablissement aux blessés et sa solidarité avec l’ensemble du peuple libanais, le député de Montarville a félicité le gouvernement libéral pour le programme d’aide dont il a fait l’annonce, mais non sans poser un certain nombre de question… «Je salue la décision du gouvernement qui, à la suite de la demande du Bloc Québécois, s’est engagé à égaler les dons des Canadiens et des Québécois et a lancé, à cet effet, le Fonds de secours pour le Liban. Compte tenu de l’importance de la communauté libanaise au Québec, il nous apparaissait tout naturel de demander au gouvernement canadien de faire minimalement preuve de la même générosité que celle dont feraient preuve les Québécois et les Canadiens. Mais pourquoi avoir plafonné à 2 millions de dollars le montant qui pourrait être versé par cet intermédiaire et pourquoi avoir limité la période au cours de laquelle il serait possible de faire des dons entre le 4 et le 24 août? Pourquoi avoir tardé plus de 24 heures pour annoncer une aide plutôt modeste au départ? Pourquoi avoir limité l’accès à seulement 12 organismes d’aide internationale canadiens et ne pas avoir inclus les ONG, qui, face à l’inertie des pouvoirs publics, sont déjà sur place et mobilisées au moment même où nous nous parlons pour apporter l’aide médicale et la nourriture dont la population a besoin? Pourquoi ne pas avoir inclus la Croix Rouge canadienne à cette liste?»



«Le Québec a été profondément bouleversé par ce drame, qui n’est pas sans rappeler, en pire, la terrible tragédie de Lac-Mégantic, dont le chef du Bloc québécois et moi-même avons été des témoins directs, puisque nous étions alors respectivement ministres de l’Environnement et de la Sécurité publique du Québec. La solidarité dont nous faisons toutes et tous preuve depuis la catastrophe est certes remarquable, mais la solidarité ne suffira pas… Il faut qu’elle se manifeste concrètement dans une aide substantielle destinée à soutenir directement les Libanaises et Libanais, qui sauront assurément, comme ils ont toujours su le faire, se relever de cette nouvelle épreuve, soutenus en cela par l’amitié et l’appui indéfectibles du Québec, du Canada et de toutes les nations de bonne volonté», de conclure Stéphane Bergeron.