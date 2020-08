La tournée Balcons Symphoniques de l’OSDL fera un arrêt à Boucherville en septembre

Comme bon nombre d’artistes, les musiciens de l’OSDL ont besoin de se produire et d’être actifs. Puisque le travail sur scène a été annulé au cours des derniers mois, le chef Alexandre Da Costa et ses collègues ont trouvé une formule novatrice pour exercer leur art en public dans un contexte particulier : offrir des mini-concerts de 45 minutes dans des centres de soins pour personnes âgées et des maisons de retraités. Ainsi a vu le jour la tournée Balcons Symphoniques amorcée récemment. Elle fera d’ailleurs un arrêt à Boucherville en septembre. La date et le lieu sont à confirmer.

« Le but consiste à aider les gens ayant besoin d’un peu de soleil dans leur isolement et de permettre aux musiciens de jouer ensemble plutôt que chacun de son côté. Une façon d’allier l’utile à l’agréable », mentionne d’emblée le violoniste bien connu. À leur manière, pour faire image, les membres de l’OSDL prodiguent des «soins musicaux».

Une première expérience a été réalisée plus tôt ce printemps. Des concerts de ce type furent présentés dans des résidences réservées aux aînés à Longueuil. Les spectateurs étaient installés à leur balcon pendant que l’ensemble de six musiciens jouait à l’extérieur de l’immeuble. « Nous avons vu les visages des gens illuminés. En raison du succès que nous avons remporté, nous avons décidé d’en refaire et de demander un soutien financier pour entreprendre une telle tournée à travers le Québec », explique M. Da Costa. Le ministère de la Culture a donc accordé une subvention pour ce projet.

Parmi les villes inscrites à la tournée figurent Québec, La Malbaie, Saint-Anicet, Gatineau, Ormstown, Beauharnois et d’autres municipalités de la région. La programmation sera dévoilée une semaine avant la tenue des concerts sur le site Facebook de l’OSDL et sur celui d’Alexandre Da Costa. Les formations réduites rassemblant tantôt des cordes, parfois des instruments à vent ou des percussions, voire des amalgames de différents types, changeront aux différents endroits afin de permettre au plus grand nombre d’y participer.

Et qu’en sera-t-il du répertoire? À la suggestion du public et du personnel des centres de soins, l’OSDL rendra hommage aux compositeurs et aux interprètes de la chanson québécoise et française mais en version symphonique. Quelques exemples de pièces : Quand les hommes vivront d’amour, Le blues du businessman, sans oublier les succès d’Aznavour, de Luc Plamondon ou de Jacques Michel que tout le monde connaît.

Le chef Da Costa a fait appel à des compositeurs arrangeurs pour la préparation des orchestrations. « Je me suis impliqué dans le processus de création qui n’est pas tout à fait terminé », ajoute le violoniste qui prévoit un album avec ce matériel et peut-être même une tournée en salle. Les amateurs de musique souhaitent revoir l’OSDL en concert à Boucherville dès que ce sera possible. À cet égard, certaines dates sont déjà annoncées pour 2021.