Nouveau contrat de travail de 6 ans à l’usine de Contrecœur-Ouest d’ArcelorMittal

Une entente de dernière minute a permis de mettre fin à la menace de grève qui planait sur l’usine de Contrecœur-Ouest d’ArcelorMittal alors que les 271 syndiqués de l’entreprise sidérurgique ont finalement ratifié l’entente dans une proportion de 75 %, le 6 août dernier.

Cette entente est un dénouement bien accueilli par les travailleurs, mais elle est survenue après que les membres aient voté à 98,5 % en faveur d’un mandat de grève, le 29 juillet dernier. « Il était minuit moins une », a mentionné le président de la section locale 6951 des Métallos, Yves Rolland, par voie de communiqué. « Les membres ont beaucoup aidé en envoyant un message clair à l’employeur par ce vote. L’employeur a renoncé à plusieurs demandes de concession et ça a permis d’arriver à un règlement. C’est un bel exemple de la force de la solidarité. »

« C’est un contrat digne de mention, qu’on peut même qualifier de lucratif dans le contexte », a ajouté pour sa part le représentant syndical des Métallos responsable du secteur de l’acier, Guy Gaudette. « Les membres s’étaient donné comme objectif d’améliorer les retraites. On peut dire « mission accomplie ». Les régimes de retraite figurent maintenant dans le peloton de tête de l’industrie, et même en première position. »

Ce dernier a expliqué qu’un mécanisme d’indexation des retraites s’appliquera dorénavant à l’ensemble des salariés, qui se partageront annuellement une valeur de 550 000 $ pour leur retraite, soit l’équivalent de 1 $ l’heure travaillée. La cotisation de l’employeur passera de 2,93 $ à 3,40 $ par heure travaillée pour les syndiqués qui bénéficient du régime de retraite à financement salarial (RRFS), portant ainsi la cotisation de l’employeur à 13 % du salaire horaire. Il ajoute que, dans le cas des travailleurs qui bénéficient du régime à prestations déterminées, la formule d’indexation est reconduite et la rente passera en cours de convention à 65 $ par mois par année de service, une augmentation de 6 $ sur la rente de base.

Les syndiqués verront leurs salaires haussés de 1,8 % par année. Les Métallos font valoir que les clauses ayant trait aux vacances et aux périodes de repos sont aussi améliorées. Au total, la masse salariale (salaire, avantages sociaux, régime de retraite, etc.) augmentera en moyenne de 2,50 $ l’heure travaillée, soit une moyenne annuelle de 4,5 %.