La bibliothèque municipale de Boucherville accueille 200 usagers par jour en moyenne

Depuis le 21 juillet, les usagers de la bibliothèque municipale de Boucherville ont de nouveau accès aux rayonnages et aux espaces répartis dans cet établissement, haut lieu de la culture. Toutefois, seulement 50 personnes au maximum peuvent y être présentes en même temps et l’horaire est limité à cinq heures par jour plutôt qu’à onze heures comme c’était le cas avant la période «Covid 19». En dépit de ces contraintes, environ 200 abonnés en moyenne s’y rendent chaque journée d’ouverture afin d’y trouver des documents qu’ils empruntent pour une période allant jusqu’à quatre semaines. Par comparaison, à l’été 2019, un peu moins de 500 personnes fréquentaient l’endroit au quotidien mais sur une case horaire deux fois plus longue.

« Les citoyens nous ont beaucoup parlé de leur besoin de bouquiner qui faisait partie de leurs habitudes », signale au passage le chef de service à la bibliothèque, Jonathan C.-Rousseau. S’ils fouillent sur les rayons pour dénicher ce qu’ils recherchent, en revanche ils ont tendance à rester moins longtemps qu’auparavant … avec le port du masque obligatoire.

Mesures

Comme dans tous les espaces publics, le lavage des mains est nécessaire à l’accueil. Une employée rappelle cette consigne. Parmi les aménagements qui ont été mis en place, une signalisation indique la direction à sens unique à suivre dans les allées et des messages sur enseigne mentionnent de garder une distanciation physique. Autre mesure de prévention, le personnel de la bibliothèque place les documents en quarantaine lors de leur retour pour une durée de 24 heures.

Le public peut utiliser les postes informatiques ainsi que les espaces de travail et de lecture, en respectant la distance recommandée. Des employés peuvent aider les usagers à effectuer leurs recherches de façon sécuritaire. Certains locaux tels que la Bulle, le Quartier B et les salles de travail demeurent cependant fermés.

Après la rentrée scolaire, les élèves ayant l’habitude de faire des recherches et d’effectuer leurs travaux scolaires à la bibliothèque pourront-ils reprendre cette pratique traditionnelle? « Oui, les gens peuvent travailler sur place mais le nombre de chaises est restreint. Nous analysons présentement la situation afin de permettre la présence d’un plus grand nombre de personnes cet automne dans notre établissement », ajoute le chef de service.