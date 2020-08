L’équipe pastorale de l’Unité de l’Est-de-la-Montagne s’agrandit

M. le curé Sylvain Numbi succède à Jean-Robert Michel prêtre modérateur. Il est arrivé au Québec, il y a 10 ans déjà. Congolais d’origine, curé depuis les huit dernières années à l’Unité pastorale Le Paysan et depuis trois ans il était en même temps curé des paroisses du secteur de la Frontière. Ses connaissances et ses expériences sont un cadeau pour les trois paroisses, Saint-Amable, Saint-François d’Assise et Sainte-Julie,dans ce nouveau temps pastoral.



Bienvenue à Gilmar Hermandez, séminariste



Pour la première fois dans les trois paroisses, un séminariste fera son stage avec l’équipe cette année. Il est un beau cadeau de l’œuvre des vocations du diocèse. Il est à 5 jours semaines et est accompagné par M. le curé Sylvain Numbi. Jusqu’à tout récemment, Gilmar faisait partie de l’équipe pastorale de la paroisse La Résurrection, à Brossard.



Bienvenue au père Albert Brierly, trinitaire



Plusieurs d’entre vous connaissent le père Albert, il arrivera à l’automne et sera membre de l’équipe pastorale. Il était dernièrement en service aux paroisses à La Prairie. Longtemps il fut responsable de la Maison du Père à Montréal. Un autre beau cadeau pour l’équipe.

Denis Duval, Pierrette St-Jacques, Louise Bélanger, Ginette Boucher de l’équipe de l’Unité pastorale de l’Est-de-la-Montagne sont bien heureux de les accueillir « Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues. « Rendons grâce ensemble à Dieu pour toutes ses bontés et de nous aider tous ensemble à suivre les chemins de l’Esprit Saint. »