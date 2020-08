Lancement en Montérégie de la Semaine québécoise des marchés publics

La 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics se déroule jusqu’au 16 août, partout au Québec. L’évènement initié par l’Association des marchés publics du Québec et présenté par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, invite les consommateurs à combler leur côté gourmand et locavore en visitant l’un des 131 marchés publics de la province durant la semaine.



Manger local 12 mois par année, c’est possible!



La porte-parole de l’évènement, l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé, lance un appel à tous les consommateurs québécois : « Par le biais des marchés publics de votre région, il est possible de manger local 12 mois par année! Je vous invite à faire le plein en cette période d’abondance, de cuisiner et de transformer vos produits pour les conserver, puisque manger local à l’année, c’est en plein cœur de l’été que ça commence! »



Inspirée par son tout nouveau livre Mangez local, Julie Aubé partagera au cours de la Semaine québécoise des marchés publics des idées, des techniques et des astuces sur la conservation des fruits et légumes locaux de saison sous forme de capsules en ligne et de fiches-résumé. Pour accéder au contenu, suivez l’AMPQ sur Facebook.



Les marchés publics, un attrait incontournable de vos vacances locales



« Avec l’intérêt renouvelé des Québécois pour l’achat local, la Semaine québécoise des marchés publics offre une occasion unique de profiter de la qualité des produits d’ici, de discuter avec les producteurs et de participer à la vitalité de nos régions. Nous sommes très fiers de soutenir l’Association des marchés publics du Québec en tant que présentateur de cet évènement. Soyez gourmands et dégustez nos produits d’ici! », a déclaré monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.



« En faisant des achats dans un marché de votre région, ou de votre lieu de vacances, vous encouragez le savoir-faire des producteurs de chez-nous et vous contribuez à l’économie locale. Je vous invite donc à participer à la Semaine : allez à la découverte des marchés de votre région, transformez-vous en touriste gourmand, dégustez des produits locaux et faites le plein de bonnes choses! », a pour sa part déclaré le président général de l’UPA, Marcel Groleau.



Les marchés publics de la Montérégie

Visitez dès aujourd’hui l’un des marchés de votre région et faites le plein de produits locaux alors que les récoles abondent!



· Marché du Vieux-Saurel

· Marché public de Longueuil

· Marché de Boucherville (Marché Lionel-Daunais)

· Marché public de Lac-Brome (Knowlton)

· Marché bio-local (Candiac)

· Marché des Jardiniers de Laprairie

· Marché public de Chambly

· Marché public de Verchères

· Marché de la Station Gourmande de Farnham

· Le 1555 Marché public de Saint-Hyacinthe

· Marché fermier de Frelighsburg

· Marché public Mont-St-Hilaire

· Marché fermier du comté de Huntingdon

· Marché public Saint-Bruno-de-Montarville

· Marché des Saveurs de l’Île-Perrot

· Marché Fermier de vieux Saint-Lambert

· Marché public Le Vénisien (Venise-en-Québec)

· Marché public L’arrivage, producteurs d’ici (St-Mathieu de Beloeil)

· Marché public de Salaberry-de-Valleyfield

· Les Matinées gourmandes (MRC des Maskoutains)