74 nouveaux postes en protection et services aux jeunes en difficulté en Montérégie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce la création de 74 postes en protection de la jeunesse et au sein de sa Direction du programme jeunesse. Ces nouveaux postes ont été créés à la suite de la confirmation par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, d’un investissement de 10 millions $ au sein de l’établissement afin de poursuivre le rehaussement de la qualité et de l’accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille. Ce montant permettra, entre autres, de consolider les équipes et de bonifier les heures de soutien clinique. Le CISSS de la Montérégie-Est est notamment à la recherche d’intervenants psychosociaux, d’éducateurs et de techniciens en travail social partout en Montérégie. Pour consulter la liste complète des emplois disponibles ou encore pour postuler, visitez le site www.recrutementcisssme.com.