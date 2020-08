Rentrée scolaire pour tous élèves le 1er septembre

Les longues vacances sur le point de s’achever, les élèves reprendront le chemin de l’école au début septembre. Ils seront heureux de retrouver leurs amis en classe et de reprendre la routine avec laquelle ils sont familiers. Bref, une nouvelle année scolaire qui s’amorce devient une source de motivation pour plusieurs.

Dans une missive envoyée aux parents en juillet, le Centre de services scolaire des Patriotes a indiqué que les ratios habituels d’élèves par groupe seront maintenus. Chaque école transmettra aux parents une infolettre ou une communication afin de les renseigner sur les mesures spécifiques qu’elle mettra en place dans le contexte lié à la pandémie du coronavirus. À ce sujet, Québec fera connaître sous peu une nouvelle version de son plan sanitaire relativement à la rentrée scolaire, a confirmé la semaine dernière le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le plan de retour déposé en juin a besoin d’une mise à jour en raison de la situation qui a évolué au cours des récentes semaines. Parmi les directives réévaluées figure la question du port du couvre-visage au secondaire.

Transport scolaire

En juin dernier, le Centre de services scolaire des Patriotes a fait connaître ses consignes quant au transport des élèves. « Malgré un assouplissement des mesures de distanciation sociale dans les véhicules scolaires, il sera impossible de maintenir la même offre de service pour le transport scolaire à la rentrée. Il n’est plus nécessaire d’observer une distanciation physique d’un mètre entre les élèves dans le transport scolaire. Désormais, deux personnes maximum pourront être assises par banquette, ce qui porte à 48 le nombre d’élèves pouvant être transportés dans le même bus scolaire. Ces duos devront toutefois demeurer ensemble sur la même banquette, et ce, chaque jour. Cette organisation dans les autobus scolaires permettra d’appliquer avec rigueur et cohérence les moyens d’identification des personnes ayant été en contact avec une personne infectée, quels que soient les lieux fréquentés, le cas échéant. »

Pour les écoliers du préscolaire et du primaire, le port du couvre-visage à l’intérieur du bus est fortement recommandé. Au secondaire, il est obligatoire. Les utilisateurs auront du gel antiseptique pour les mains à leur disposition à l’entrée du véhicule. Les autobus subiront un nettoyage complet entre le transport de chaque groupe d’usagers.

Légers changements

En ce qui concerne l’ensemble des écoles primaires de Boucherville, le nombre global d’élèves a enregistré une légère diminution cette année. Le nombre d’inscriptions est passé de 2700 en septembre 2019 à 2627 pour la prochaine rentrée. De son côté, l’école secondaire De Mortagne connaît une légère augmentation par rapport à l’an dernier. En 2019, 2 616 élèves fréquentaient l’établissement; ils seront 2771 cette année, soit 155 de plus.