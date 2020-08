Le nitrate d’ammonium entreposé à Contrecœur doit respecter une réglementation stricte

Il y a quelques jours seulement, le nitrate d’ammonium était inconnu du grand public, mais depuis l’explosion aux allures atomiques de 2 750 tonnes entreposées au port de Beyrouth, ce produit utilisé comme engrais est sur toutes les lèvres…

Cette tragédie dont le bilan provisoire est de 137 morts et plus de 5 000 blessés a fait naître un grand sentiment de désolation au sein de la population québécoise, suivi d’une inquiétude par rapport à ce type de produit qui sert également de matière explosive dans l’industrie minière.

Le port de Montréal a confirmé récemment que du nitrate d’ammonium est entreposé dans ses installations de vrac solide à Contrecœur, mais en précisant qu’il s’agit d’une matière très règlementée et encadrée par des protocoles de sécurité très stricts, autant pour le transport que la manutention et l’entreposage.

Le nitrate d’ammonium se présente sous forme de granules blanches qui sont utilisées par les agriculteurs comme engrais. Les cargaisons de ce produit sont déchargées au terminal de Contrecœur qui se trouve loin de la zone urbaine. Le transbordement s’effectue sous la supervision d’une équipe de préventionnistes attachée à la Direction de la sécurité et de la prévention des incendies, qui est accompagnée en tout temps par un service d’autopompe.

Le nitrate est transféré par un convoyeur spécial vers de grands dômes spécialement conçus pour ce type de produit. Le port de Montréal affirme à ce sujet que la manipulation et l’ensemble des opérations sont hautement encadrés par Transports Canada et Ressources naturelles Canada.

Il n’est toutefois pas possible de connaître le tonnage de cette marchandise qui transite par Contrecœur puisque cette information relève de son client, l’entreprise norvégienne Yara International, le plus grand distributeur de nutriments pour végétaux sous forme d’engrais cristallisés, qui utilise le nitrate d’ammonium pour produire de l’engrais.

Par contre, il faut savoir à ce sujet qu’au Québec, la quantité maximum d’une matière explosive que l’on peut légalement entreposer à un même endroit est de 135 tonnes, soit 20 fois moins que la quantité laissée à l’abandon pendant plus de six années dans le port de Beyrouth avant qu’un incendie ne vienne provoquer une tragédie…