La patrouille nautique mise davantage sur la sensibilisation auprès des plaisanciers

Cet été, la patrouille nautique du Service de police de Longueuil concentre toutes ses sorties sur l’eau aux alentours du parc des Îles-de-Boucherville où se concentre un grand nombre de plaisanciers durant les fins de semaine. Priorité est accordée à la sensibilisation et à la prévention. Sur son site Facebook, le SPAL demande aux usagers des bateaux de plaisance qui circulent dans le secteur des îles de Boucherville de respecter les divers règlements de la navigation.

Faut-il rappeler que la police a reçu plusieurs plaintes en raison du non-respect de la réglementation qui s’y rattache. « Nous tenons à ce que tous se sentent en sécurité dans ce tronçon du fleuve très achalandé », signale l’équipe de la patrouille nautique. Du début de la saison jusqu’au 5 août, les patrouilleurs ont remis une centaine d’avertissements à des propriétaires d’embarcations à moteur pour des équipements non conformes. Seulement six personnes ont reçu des contraventions pour diverses raisons, dont excès de bruit, ou encore manque de surveillance lors de la pratique de ski nautique ou autre sport de même que la vitesse.

La Ville de Boucherville accorde d’ailleurs de l’importance à la réduction de la vitesse des bateaux. Elle a fait installer des bouées géodésiques à des endroits appropriés sur le fleuve afin d’indiquer la limite autorisée. « La vitesse maximale affichée n’est que suggestive pour le moment puisque le gouvernement fédéral n’a pas encore approuvé le décret dans la Gazette du Canada qui la rendrait obligatoire », soutient le maire Jean Martel. Cette mesure apportera un meilleur sentiment de sécurité auprès de la population, ajoute-t-il.

Par ailleurs, il espère une cohabitation harmonieuse entre les adeptes des sports nautiques et les plaisanciers. La popularité grandissante de la planche à pagaie et des promenades en kayak autour du parc des Îles-de-Boucherville amène davantage de gens à pratiquer ces loisirs. Or, chacun est appelé à respecter la présence des uns et des autres sur l’eau.

Responsable de la gestion du parc des Îles-de-Boucherville, sous juridiction provinciale, la Sépaq ne peut pas intervenir sur les activités se déroulant sur le fleuve, puisque ce cours d’eau est de compétence fédérale. Le maire Jean Martel envisage de discuter avec les représentants de la Sépaq afin de trouver des moyens de mieux protéger la quiétude de ce bel environnement. Il s’est dit préoccupé d’apprendre que des conducteurs de motomarine se sont aventurés dans des milieux environnementaux sensibles comme les chenaux entre les îles.