209 nouveaux cas sur une période de 9 jours en Montérégie

Selon les plus récents chiffres fournis par la Direction de la santé publique (DSPM), il y aurait eu 209 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 dans la région de la Montérégie, dont la population totale est d’environ 1,5 million de personnes, ce qui fait dire aux responsables de l’organisme que la situation est considérée comme stable.

Il est toutefois à noter que la DSPM ne peut pas extraire présentement les données par municipalités régionales de comté (MRC), ni par municipalité et cela serait occasionné par un changement dans le système d’information du Québec qui les empêche de faire cette mise à jour.

Les plus récentes statistiques émises par la santé publique régionale en date du 24 juillet dernier permettaient de voir qu’il y aurait 157 cas à Sainte-Julie, 109 à Varennes, 77 à Saint-Amable, 30 à Verchères et 25 à Contrecœur, alors qu’à Calixa-Lavallée, la DSPM mentionne seulement qu’il y aurait moins de 5 cas dans la communauté. Depuis le début de la pandémie, on compte 19 morts sur le territoire de la MRC qui regroupe plus de 77 500 citoyens.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’on observe une remontée des cas depuis le début du mois de juillet, notamment parce que le temps des vacances est une période propice à la propagation du coronavirus. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, invitait d’ailleurs les travailleurs qui ont voyagé à travers le Québec à faire preuve d’une vigilance accrue et à se faire tester au moindre doute.

Christian Dubé a également lancé un appel à la vigilance pour les parents d’enfants qui fréquentent les camps de jour et les garderies puisqu’on a noté des éclosions dans les dernières semaines dans ces milieux, mais la situation demeure sous contrôle, a-t-il précisé.

Le ministre a profité de l’occasion pour préciser que le gouvernement n’entend pas, pour le moment, donner des amendes aux récalcitrants qui ne suivent pas les directives de santé publique dans les lieux publics fermés, puisque les consignes sont en grande majorité respectées par la population. Mais il a ajouté que cette décision pourrait être amenée à changer en fonction de l’évolution de la situation.

« Le dépistage est l’une de nos armes les plus puissantes dans notre lutte contre le virus, et plus particulièrement en vue d’une potentielle deuxième vague de la COVID-19. Je suis persuadé que nous parviendrons à contrôler la propagation du virus de cette façon », a souligné M. Dubé.

« La situation est toujours considérée sous contrôle, mais la population doit continuer à faire preuve d’une grande vigilance et ne pas baisser la garde », a renchéri Horacio Arruda, directeur national de la santé publique. « Le respect des consignes sanitaires est crucial à cette étape de la pandémie. Chacun doit faire sa part pour limiter les impacts de la propagation du virus, peu importe son âge. »









Un party au temps de la COVID-19 : quelques précisions liées aux rassemblements





Un party privé ou un rassemblement public? Attention, les règles ne sont pas les mêmes!

Combien de personnes peux-tu inviter à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison? Appliquer la règle du 10-3-2

• Les consignes sur les rassemblements privés dans un domicile s’appliquent autant pour l’intérieur que pour l’extérieur de ta maison (cour, balcon).

• Tu peux inviter au maximum 10 personnes, et ce, d’un maximum de 3 familles différentes. La distanciation sociale de 2 mètres doit être respectée ainsi que le port d’un couvre-visage si cette distance ne peut être respectée en tout temps.

• L’hôte du rassemblement et les invités doivent appliquer les consignes sanitaires.

• De plus, afin de veiller à la sécurité de tous, l’hôte d’un rassemblement devrait appliquer les mesures décrites sur le site Québec.ca.

Dans le parc en face de chez toi, est-ce un party privé?

Te réunir avec des amis dans un parc est considéré comme un rassemblement extérieur dans un lieu public.

• Il est important de continuer à respecter la distanciation sociale de 2 mètres et de porter un couvre-visage si cette distance ne peut être respectée en tout temps.

• Pour les 16 ans et moins, une distance de 1 mètre est tolérée. Il faut porter un couvre-visage si cette distance ne peut être respectée en tout temps.

(Source : Direction de la Santé publique de la Montérégie)