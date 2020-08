Signature de la convention collective de la Ville de Contrecœur

Le 29 juillet dernier, la Ville de Contrecœur et le Syndicat des employés municipaux de la Ville affilié à la CSN ont procédé à la signature d’une nouvelle convention collective d’une durée de six ans, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.



« Nous nous réjouissons de l’entente signée dans le contexte pandémique sans précédent que nous vivons. La négociation s’est déroulée dans le respect des parties et nos membres se disent satisfaits des nouvelles conditions de travail », a déclaré le vice-président du syndicat des employés municipaux, M. Bertrand Lavallée.



« Nous tenons à souligner l’excellente collaboration des intervenants impliqués dans les discussions qui se sont déroulées dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel; des valeurs importantes dans nos relations avec nos employés municipaux », mentionne la mairesse de la Ville de Contrecœur, Mme Maud Allaire.



La mairesse précise que la signature officielle de l’entente collective syndicale marque l’aboutissement des travaux du comité de négociation. Cette entente vient jeter les bases d’un contrat équitable tout en reconnaissant l’apport du personnel dans la mission organisationnelle de la Ville, soit de toujours mieux servir les Contrecœuroises et les Contrecœurois. Il était important de préserver la qualité des relations de travail au sein de l’organisation municipale tout en s’assurant de respecter le cadre financier prévu au renouvellement de cette entente de travail.



« Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’aboutissement de cette entente en vigueur jusqu’en 2025, » ajoute en conclusion Mme Allaire.