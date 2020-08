Participation de 1,1 M$ de Boucherville en marge du projet de réfection du pont-tunnel

Québec a récemment annoncé l’attribution du contrat de la réfection en profondeur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à un consortium. Cette vaste réalisation s’élèvera à 1,142 milliard de dollars. Elle sera terminée en 2024. Les paliers fédéral et provincial se partageront la plus grande partie de la facture. Ottawa paiera 427,7 M$ tandis que Québec versera 710 M$. Les villes de Montréal et de Boucherville sont également appelées à apporter une contribution financière au projet : 3 M$ dans le cas de la première et 1,1 M$ dans celui de la deuxième.

La participation de Boucherville servira à agrandir et à paver le stationnement incitatif existant rue Ampère, près de la sortie du boulevard de Mortagne de l’autoroute 20, afin qu’il devienne permanent. Transports Québec agit à titre de maître-d’œuvre des travaux dont la première phase est déjà terminée. Une deuxième étape suivra. Le site pourra accueillir à terme 350 voitures supplémentaires.

Ce projet s’inscrit dans les mesures d’atténuation du gouvernement du Québec pour diminuer le nombre de véhicules dans l’axe des autoroutes 20 et 25 durant les travaux de réfection du tunnel. S’ajoutera aussi la mise en place de voies réservées pour les bus et le covoiturage.

L’année prochaine, le ministère aménagera un autre stationnement incitatif près du carrefour autoroute 20 et la sortie De Montarville. Encore là, 350 automobiles pourront s’y garer. Dans le cas de ce projet qui devrait être prêt en 2022, Québec assumera la totalité des coûts.