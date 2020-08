Explosion à Beyrouth: le Bloc québécois exprime sa solidarité

Le Bloc Québécois tient à exprimer toute sa solidarité avec le peuple libanais au lendemain de la puissante et dévastatrice explosion survenue dans le port de Beyrouth, laquelle a fait de nombreuses malheureuses victimes, aux familles desquelles on adresse de sincères condoléances.



« Peu de peuples ont été autant éprouvés que celui du Liban, peu de villes assommées sous les ruines comme l’a été Beyrouth. Le Québec est bouleversé par un tel drame qui n’est pas, en pire toutefois, sans rappeler la tragédie de Lac-Mégantic. Nous connaissons assez nos amis du grand peuple libanais pour deviner en eux le courage que cette épreuve commandera et soutiendrons les gestes afin de leur venir en aide », a déclaré le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.



« La stupéfaction, la tristesse et la consternation ayant déferlé sur toute la planète dans la foulée de cette catastrophe étaient sincères et senties. Nous savons le peuple libanais courageux et résilient. Il saura assurément, comme il a toujours su le faire, se relever de cette nouvelle épreuve, soutenu en cela par l’amitié et l’appui indéfectible de tous les peuple de bonne volonté », a renchéri le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères et député de Montarville, M. Stéphane Bergeron.



Le Bloc Québécois encourage la population à donner à la Croix-Rouge et demande au gouvernement de minimalement égaler les sommes afin de supporter les victimes de l’explosion de Beyrouth.