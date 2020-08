Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la nuit du vendredi 7 août

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions pendant la nuit du vendredi 7 août. Cette fermeture permettra de s’assurer du bon fonctionnement du système automatisé de détection des incidents sur le pont de l’autoroute 25, au- dessus du fleuve Saint-Laurent, dont l’implantation s’est poursuivie ce printemps. Le Ministère en profitera également pour faire une mise à jour sur le système de caméras de circulation à l’intérieur du tunnel.

Entraves et gestion de la circulation Du vendredi 7 août, 23 h au samedi 8 août, 7 h

 Fermeture complète de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les deux directions, entre la route 132 à Longueuil et l’avenue Souligny à Montréal.

o Pour les véhicules d’urgence uniquement, l’Île Charron sera accessible à partir de la Rive-Sud, par l’entrée du boul. Marie-Victorin.

Les détours seront balisés par des panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient se prolonger ou être reportés.