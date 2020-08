Le photographe bouchervillois Pierre McNeil s’éteint à l’âge de 69 ans

Photographe de longue date dans la communauté bouchervilloise, Pierre McNeil est décédé subitement le 6 juillet dernier à son domicile. Il avait 69 ans. « C’était un homme chaleureux, jovial, un bon collègue de travail. Il était toujours disponible pour m’accompagner lorsque je faisais des reportages », mentionne son ex-collègue, la journaliste Jeannine Laporte Labossière, en poste durant deux décennies au journal La Seigneurie. Les deux camarades de travail se sont côtoyés pendant une dizaine d’années à couvrir les événements locaux. « Comme photographe, il avait l’œil. Il était passionné de son métier », ajoute Mme Laporte Labossière.

Au fil des ans, M. McNeil a touché à diverses facettes de sa profession. Il a tenu un commerce de photographie, a produit des vidéos corporatifs, a fait de la photo commerciale, de la restauration de clichés du passé en plus de se familiariser avec les rouages de la télévision communautaire. Ce touche-à-tout a par la suite développé un créneau particulier qui lui a valu de remporter un certain succès : avec des équipements spécialisés, il transférait sur support numérique des documents audiovisuels et des photos d’une autre époque édités sous différents substrats. Son expertise en matière de transformation de matériel multimédia lui a valu une place au sein de l’Association des archivistes du Québec.

Le départ du regretté photographe aura touché de près l’artiste peintre Jean Letarte. Les deux hommes maintenaient des liens d’amitié depuis le milieu des années ’60. En fait, M. Letarte a enseigné la photographie à Pierre McNeil en 1965 alors que celui-ci était adolescent. Une fraternité s’était établie entre eux au fil des décennies. La veille du décès du photographe, les deux amis ont passé l’après-midi ensemble à discuter. Ce fut une dernière rencontre plaisante, au dire de M. Letarte.

« Pierre était un gars ultra généreux, entier. Il a beaucoup donné aux autres. Quand il travaillait pour une cause, il y allait à fond. C’est également un des hommes les plus justes que j’ai connus. Son décès entraîne une grosse perte », confie l’artiste peintre.

Pour l’heure, aucun détail n’est encore disponible quant à l’organisation des funérailles du défunt, ni la date et le lieu.