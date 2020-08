La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a lancé récemment une campagne de sensibilisation pour rappeler aux conducteurs de ne pas prendre le volant et de prévoir un retour sécuritaire s’ils consomment de l’alcool ou de la drogue. Celle-ci se déroulera jusqu’au 6 septembre sous le thème « Faites un drame pour en éviter un. Pas d’alcool ou de drogue au volant. » Les responsables ont par ailleurs rappelé qu’il existe des solutions de rechange, dont notamment prendre le bus ou le métro; appeler un taxi qui peut ramener la personne à la maison de façon sécuritaire; prévoir un service de raccompagnement; avoir un conducteur désigné; dormir sur place lorsque c’est possible et insister aussi pour garder un ami à coucher s’il ne peut pas conduire. La SAAQ a aussi fait part des données du bilan partiel sur les victimes d’accidents, qui couvre les mois de janvier à mai 2020. On note une augmentation du nombre de décès de 4,3 %, celui-ci étant passé de 92 en 2019 à 96 en 2020. Ce nombre est néanmoins plus bas que la moyenne des cinq années précédentes. En ce qui concerne les victimes blessées gravement ou légèrement, les variations de janvier à mai 2020 montrent une diminution par rapport à 2019 ou à la moyenne de 2015-2019. Chez les blessés graves, on observe une diminution de 23,7 %, ce qui représente 306 blessés en 2020 par rapport à 401 en 2019. Quant aux blessés légers, la baisse est encore plus forte, soit de 36,0 %, le nombre étant de 8 099 en 2020 par rapport à 12 654 en 2019.