La campagne de sensibilisation à l’arrosage à Boucherville connaît des résultats positifs

La population bouchervilloise a bien entendu les recommandations de la Ville de respecter la réglementation municipale concernant l’arrosage et d’éviter d’arroser inutilement. Les efforts collectifs des citoyens à ce chapitre ont permis un certain retour à la normale. D’aucuns se rappelleront que le 9 juillet dernier, les réservoirs de la ville n’étaient pas remplis au maximum, ce qui avait soulevé certaines inquiétudes surtout en ce qui concerne la sécurité incendie. Or, la situation s’est rétablie au cours des dernières semaines.

Tout comme les autres villes de l’agglomération de Longueuil, la municipalité a émis une interdiction d’arrosage sur son territoire le vendredi 19 juin puisque la consommation d’eau par mètre cube affichait une hausse importante. Cette consigne fut levée le vendredi 26 suivant étant donné que la consommation d’eau se situait de nouveau dans la moyenne. « Nous avons profité de cette levée d’interdiction pour solliciter la collaboration des citoyens afin de respecter la réglementation municipale concernant l’arrosage et d’éviter d’arroser inutilement », précise Amélie Giguère, chef de service de la participation citoyenne.

De récentes données vérifiées par les autorités municipales confirment que la consommation d’eau des Bouchervillois a diminué à la suite d’un appel automatisé conjugué à une série d’actions du Service des communications sur les médias sociaux, le site Web de la Ville et la publication d’un communiqué de presse à ce sujet. L’ensemble de ces gestes a porté ses fruits à très brève échéance.

Une nouvelle campagne de sensibilisation à l’arrosage lancée le 14 juillet dernier s’appuie sur deux thèmes : « Attendez votre tour pour mouiller votre cour! » et « Pas de gaspillage avec l’arrosage! ». Ainsi, les citoyens sont conviés une fois de plus à respecter les bonnes pratiques de la réglementation municipale sur l’arrosage. Cette campagne se poursuivra tout l’été sous diverses formes : les médias sociaux, le site Web, les panneaux d’affichage extérieurs et des publicités dans les médias écrits. La réduction de la consommation d’eau demeure essentielle en ces journées estivales où le mercure grimpe en flèche au thermomètre.

Rappelons que les journées d’arrosage permises sont les lundis et jeudis pour les adresses paires tandis que les mardis et vendredis sont réservés aux adresses impaires. Mentionnons toutefois que le lavage des véhicules routiers est autorisé en tout temps, sur un terrain privé et pour un usage personnel, à condition d’avoir recours à une lance ou à un pistolet d’arrosage à fermeture automatique porté à la main et de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin.