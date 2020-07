Retour de l’embarquement par la porte avant et de la perception dans les bus du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) informe sa clientèle d’un retour à la normale dans ses autobus avec la reprise de l’embarquement par la porte avant ainsi que la pleine validation des titres de transport à bord des véhicules dès le 1er août.

Ainsi, le chauffeur pourra s’assurer de la perception du paiement pour le passage, comme c’était le cas avant la pandémie. Afin d’assurer une meilleure fluidité et d’éviter que les clients se croisent en circulant dans l’autobus, le RTL invite les usagers à sortir par la porte arrière. La clientèle à mobilité réduite ou ayant des besoins d’accessibilité particuliers pourra cependant continuer à utiliser la rampe de la porte avant pour sortir.

Nous rappelons que les autobus du RTL seront maintenant équipés d’une paroi de protection pour le chauffeur. Le port du masque est obligatoire dans les transports collectifs et dans les lieux publics fermés et partiellement couverts, tels les terminus. La perception pour la clientèle du transport adapté a repris le 1er juillet dernier.

Nouvelle offre de service à compter du 24 août

Une nouvelle offre de service entrera en vigueur à compter du 24 août prochain. Le service demeurera réduit en raison du contexte actuel entourant la pandémie de la COVID-19 et la baisse d’achalandage, mais prendra en considération la reprise graduelle des activités dans l’agglomération de Longueuil et vers Montréal. Le RTL suivra de près l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines et ajustera au mieux de sa capacité son service selon les besoins, l’achalandage et la reprise dans certains secteurs.

Les lignes qui seront en service sont les suivantes : 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 98, 99, 121, 123, 125, 132, 161, 170, 180, 185, 410, 417, T20, T21, T22, T48, T77, T89, T92 et T93.

Les lignes qui ne seront pas en service sont les suivantes : 2, 9, 30, 31, 33, 37, 38, 46, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 106, 115, 120, 128, 135, 142, 144, 150, 192, 199, T18, T19, T23, T90 et T94. La ligne estivale 261 (Bus des îles) ne sera également plus en service.

Afin de mieux répondre aux besoins actuels des clients, des ajustements de temps de parcours sont prévus sur les lignes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 125, 132, 161, 180, 185, 410 et 417.

Les lignes scolaires seront également de retour avec des modifications de service. La ligne 121, prolongement de la ligne 21, offrira 4 départs par jour dans le parc industriel de Saint-Hubert.

Notez que les horaires papiers ne seront pas disponibles. Pour toute l’information sur les modifications des horaires et des trajets, nous vous invitons à surveiller le site du RTL. Tous les détails sur les modifications seront bientôt mis en ligne. De plus, pour mieux planifier vos déplacements, nous vous invitons à consulter notre fil d’actualité Twitter (@RTL_info) ou encore, à vous abonner aux alertes Chrono. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le www.rtl-longueuil.qc.ca/chrono.