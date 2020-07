Le RCPEM offre 700 livres à la Société Alzheimer Rive-Sud pour aider les enfants à mieux comprendre la maladie

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est heureux d’annoncer la remise d’un lot de plus de 700 exemplaires du livre « Al Zimmer » (de Suzanne MICHAUD, illustré par Josée MASSE) à la Société Alzheimer Rive Sud. Les livres ont été remis officiellement au siège social du RCPEM à madame Benoîte Saint-Sernin, conseillère aux familles du point de service de Brossard de la Société Alzheimer Rive Sud.

AL ZIMMER : POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS EN TOUTE SITUATION

La maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive du cerveau, qui porte gravement atteinte à la faculté de penser et à la mémoire. Pour l’enfant, il est impossible de comprendre ça. Pourquoi grand-maman ne le reconnaît plus? Pourquoi grand-papa ne l’emmène plus en promenade, comme avant? Al Zimmer, l’ami imaginaire de ce livre, aide à adoucir pour l’enfant ces pénibles réalités.

Publié le 15 septembre 2009 par le RCPEM, cet ouvrage porte tout son sens dès lors qu’un tout-petit se questionne ou s’inquiète sur ce que devient son grand-papa ou son arrière-grand- maman. Riche des mots tendres de Suzanne Michaud et des illustrations extraordinaires de Josée Masse, Al Zimmer assure le bien-être des tout petits exposés aux effets de la maladie Alzheimer, et les aide à comprendre et mieux accepter cette situation qui peut s’avérer très particulière.

UN APPUI UTILE À LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER RIVE-SUD

Les services de la Société Alzheimer consistent à fournir information, ressources, éducation, soutien et conseil à chacun de ses points de services, dont ceux de la Rive- Sud. Ce lot de plus de 700 livres aidera plusieurs parents concernés par la maladie, à expliquer aux tout-petits de leurs familles ce qui se passe.

Le geste du RCPEM vient ainsi renforcer l’information et la sensibilisation de la société Alzheimer Rive-Sud, en élargissant son public aux petits enfants.

GRAND PRIX DU LIVRE DE LA MONTÉRÉGIE, CATÉGORIE TOUT-PETITS

Rappelons qu’avant même son édition par le RCPEM, le manuscrit d’Al Zimmer remportait en 2007 le Grand Prix du livre de la Montérégie, Catégorie Tout-petits, sous la coordination de l’Association des auteurs de la Montérégie.