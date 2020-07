Réfection des installations de la piscine municipale de Contrecœur

Après plusieurs semaines de travaux, la Ville de Contrecœur a procédé, le 22 juillet, à l’inauguration d’une nouvelle pataugeoire moderne avec jets d’eau à sa piscine municipale (671, rue Lajeunesse) en présence du groupe des 5-7 ans du camp de jour.

La mairesse de Contrecœur Maud Allaire, accompagnée des conseillers Steve Hamel et André Gosselin, a souligné l’importance pour le conseil municipal de rendre cet espace plus fonctionnel et attrayant pour toute la population de Contrecœur.

« Nous sommes fiers de cette amélioration à la piscine municipale avec la construction de cette toute nouvelle pataugeoire moderne avec jets d’eau. L’ancienne pataugeoire datait de 1970 et nous avions été dans l’obligation de la fermer à l’été 2019 en raison de défectuosités importantes. Nos familles avec de très jeunes enfants peuvent désormais avoir une installation moderne pour se rafraîchir, se divertir et profiter de la période estivale. Pour le conseil municipal, il est fondamental de mettre des efforts dans l’amélioration et la modernisation de nos infrastructures offertes à l’ensemble de notre population surtout dans un contexte où nous avons une forte croissance démographique. Il est essentiel de s’ajuster aux besoins de nos citoyens dans le but de leur offrir un milieu de vie de qualité et adapté à leurs réalités », souligne la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Les travaux à la piscine municipale sont estimés à environ 330 000$ et comprennent en plus des jets d’eau combinés à la nouvelle zone pataugeoire, des ouvrages de peinture à l’intérieur et à l’extérieur du chalet, l’aménagement d’une zone détente avec mobiliers, l’installation d’un abri et d’un chauffe-piscine.

Le remplacement de la pataugeoire avait débuté le 25 mai dernier pour se terminer tout juste avant les vacances de la construction. Les autres travaux devraient être finalisés d’ici la fin de l’été.

La piscine municipale est ouverte jusqu’au 31 août, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le samedi et le dimanche de 12 h à 19 h. Certaines mesures de précautions ont été mises en place pour l’utilisation de la piscine en raison de la COVID-19. Pour tout savoir sur les améliorations apportées et les mesures, consultez notre site Internet www.ville.contrecoeur.qc.ca.