leconcertbleu.com: la nouvelle plateforme numérique immersive destinée au milieu de la musique claissique

Mise de l’avant par le Festival Classica, cette nouvelle vitrine de la musique classique sera développée en collaboration avec la firme québécoise de transformation numérique ellicom/LCI-LX. Elle permettra, en complément et en parallèle à la tenue de concerts en présence physique, de prolonger leur durée de vie par le biais de captations en direct et de rediffusions.

Une plateforme pour les artistes et organismes québécois à des coûts raisonnables

« Le cœur du projet, sa raison d’être, sera d’assurer l’accessibilité de cette plateforme à des coûts raisonnables, voire nuls pour le simple dépôt des contenus, aux artistes et aux organismes d’ici. Cela permettra également de fédérer l’offre québécoise de concerts numériques de musique classique tout en favorisant une saine collaboration à travers l’écosystème du secteur culturel québécois », a déclaré le directeur général et artistique du Festival Classica, Marc Boucher.

Monétiser des contenus pour générer de nouvelles sources de revenus

Cette plateforme constituera un formidable outil de monétisation équitable pour générer de nouvelles sources de revenus pour les musiciens et organismes en musique classique du Québec, non seulement en temps de pandémie, mais aussi en temps normal. « L’appréciation du talent de nos artistes passe par le fait de les rétribuer à leur juste valeur, par le biais de cachets et de redevances, ce qui contribuera au fait qu’ils puissent continuer à exercer leur art et à en vivre décemment », a renchéri Marc Boucher.

Une première proposition de partage des revenus sur les visionnements envisage de reverser 70 % aux artistes et de conserver 30 % pour le maintien et le développement de la plateforme. Des espaces publicitaires personnalisables seront offerts aux organismes et musiciens ainsi qu’aux commanditaires de ces derniers. Toutes ces variantes seront autant de possibilités de générer des revenus additionnels.

Déclinaison supplémentaire du concert vivant

Cette programmation numérique permettra à de nombreux artistes et organismes de développer des contenus qui constitueront un accompagnement et une déclinaison supplémentaire du concert vivant. Ils pourront aussi bénéficier d’un service de captation et de diffusion. Des concerts historiques et des contenus d’archives seront rendus disponibles. Les amateurs de musique classique seront guidés dans des parcours d’écoute, se verront offrir les découvertes du mois et apprendront qui sont les artistes à surveiller : coups de cœur assurés!

Une visibilité sans précédent pour les infrastructures musicales du Québec

Les salles de concerts et de spectacles utilisées dans le cadre de la plateforme leconcertbleu.com bénéficieront d’une visibilité sans précédent. Cette plateforme mettra également en valeur le patrimoine bâti québécois, soit de magnifiques églises à l’acoustique exceptionnelle et particulièrement propices à la proposition d’ambiances intimistes.

Initier de nouvelles générations à la musique classique et démocratiser son accès

Cette initiative permettra de rejoindre les amateurs québécois de musique classique ainsi que d’y initier les nouvelles générations par le biais d’attraits technologiques et numériques. La plateforme se positionnera comme un outil pédagogique de premier plan. Ces options généreront des achalandages importants en plus d’assurer le développement durable d’initiatives culturelles et de démocratiser l’accès à la musique classique.

Une panoplie d’options virtuelles inédites

Les options virtuelles de la plateforme comprendront : catalogue, concerts en direct ou en différé, médiathèque, salle de discussion, salle interactive à explorer à 360°, les coulisses du concert, segments de concerts à 360°, capsules de méditation musicales, classes de maîtres, rencontres avec les artistes, enregistrement et intégration de conférences et d’entrevues.