Un cycliste happé mortellement

Un cycliste âgé de 52 ans a perdu la vie en début de soirée après avoir été happé par un automobiliste.

L’accident s’est produit sur le boulevard Jacques-Cartier Ouest près de l’intersection de la rue Sainte-Hélène, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

Le cycliste traversait à un passage piétonnier alors qu’un véhicule l’a heurté. Il a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 50 ans, a quant à lui été traité pour un choc nerveux.

L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause. Les reconstitutionnistes en collision et les enquêteurs vont tenter d’établir les circonstances de l’accident. Le boulevard Jacques-Cartier Ouest est fermé à la circulation dans les deux directions entre l’intersection de la rue Terasse Chabanel et de Lyon.