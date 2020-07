Nouveau chantier d’asphaltage à Calixa-Lavallée

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la rue Labonté sera réasphaltée entre le rang du petit Coteau (près de l’autoroute 30) et le rang Saint-Joseph, à Calixa-Lavallée. Le Ministère en profitera pour élargir les accotements de chaque côté de la route et remplacer un ponceau. Les travaux débuteront le 27 juillet et se poursuivront jusqu’à la mi-octobre.



• Tout au long du chantier : Travaux d’asphaltage

La circulation se fera par alternance

Lundi au vendredi : entre 6 h et 18 h

Samedi et dimanche (au besoin) : entre 7 h et 17 h

• Mi-septembre : Remplacement du ponceau

La fermeture complète d’une portion de la rue Labonté, près du chemin du Second Ruisseau, sera requise pendant une journée (de 6 h à 18 h), vers la mi-septembre pour remplacer le ponceau (la date précise sera communiquée ultérieurement).

Le chemin de détour pour les automobiles se fera par le chemin des Bois

Le chemin de détour pour les véhicules lourds se fera par l’autoroute

A-30 en direction est, chemin de la Pomme d’Or, route 223 en direction sud (rue du Rivage/rue Richelieu), montée de Verchères.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.



Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s’informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.