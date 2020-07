COVID-19 : aucun cas de COVID-19 dans les camps de jour de la Ville de Boucherville

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’il n’y a présentement aucun cas de coronavirus dans les camps de jour de la Ville, et ce, tant au niveau de l’équipe de l’animation estivale que des enfants qui participent aux activités.

Soucieuse d’offrir un service de camps de jour sécuritaire et rigoureuse dans le respect des règles émises par la Direction de la santé publique, la Ville de Boucherville a mis en place dès le début un protocole sanitaire strict qui est suivi à la lettre par l’ensemble de l’équipe de l’animation estivale. Des suivis journaliers de la situation sont également méticuleusement réalisés afin de réagir rapidement à toute éventualité.

Si la situation venait qu’à changer, la Ville communiquera avec les parents des enfants concernés.

En terminant, la Ville tient à rappeler que l’animation estivale s’ajustera aux consignes de la Direction de la santé publique tout au long de l’été et que pour l’instant, les activités se poursuivent comme prévu.

Pour plus de renseignements sur les camps de jour, communiquez avec la ligne

Info-loisirs au 450 449-8640 ou visitez les pages boucherville.ca/campsdejour ou boucherville.ca/animaparcs.