Vente de stupéfiants à des mineurs : quatre arrestations

À la suite d’informations reçues du public, les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont effectué, hier matin (mardi), une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Labonté et le boulevard des Ormeaux, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Il s’agissait d’un réseau de trafic de stupéfiants qui vendaient à des mineurs.

Les policiers du SPAL ont saisi plus de 2000 $ en argent, plus de 4 grammes de cocaïne, plus de 85 comprimés de métamphétamines, plus de 600 grammes de cannabis et un pistolet de calibre 22. La valeur totale des biens saisis s’élève à plus de 9000 $.

Quatre personnes ont été appréhendées, soit Patrick Galarneau, âgé de 44 ans, Pierre Jr Martel, âgé de 41 ans, Dominic Boudreault, âgé de 42 ans et une femme âgée de 37 ans.

Patrick Galarneau, Pierre Jr Martel et Dominic Boudreault font face à des accusations de trafic de stupéfiants; possession de stupéfiants dans le but de trafic.

Patrick Galarneau fait face à des accusations de possession d’arme à autorisation restreinte; entreposage négligent d’une arme à feu.

La femme pourrait faire face à des accusations de et possession de stupéfiants dans le but de trafic.

Les suspects sont tous connus des policiers en semblable matière.

Les trois hommes ont comparu au palais de justice de Longueuil hier. Quant à la femme de 37 ans, elle a été libérée avec une sommation.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500.