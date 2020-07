Trois nouveaux entraîneurs-chefs chez les Lynx

Les Lynx du cégep Édouard-Montpetit accueilleront, dès la saison prochaine, trois entraîneurs-chefs expérimentés parmi ses équipes de cross-country, de volleyball et de basketball division 2.

Les étudiants-athlètes pourront compter sur ces nouvelles ressources pour développer leur talent et frayer leur chemin vers la victoire.

« Passionnés par le sport et cumulant chacun en moyenne 10 années d’expérience dans leurs milieux sportifs respectifs, ces entraîneurs offriront un encadrement de grande qualité à nos athlètes, souligne Marco Perreault, gestionnaire administratif des équipes sportives Lynx du cégep Édouard-Montpetit. Par leur expertise, ils sauront aider nos équipes à se démarquer au cours de la prochaine saison. »

Claude Godmer

Entraîneur-chef d’un club de triathlon depuis plusieurs années, Claude Godmer est un vrai passionné de sport. Ayant suivi de nombreuses formations du Programme national de certification des entraîneurs, il possède diverses compétences en lien avec la planification des séances d’entraînement ainsi que le développement de qualités athlétiques et des habiletés liées aux fondements du mouvement. Toujours à l’affût des nouveautés du milieu, il a terminé, tout récemment, des études en management du sport à HEC Montréal.

Benoit Brosseau

Benoit Brosseau fait un retour marqué dans l’équipe de volleyball masculin division 2 à titre d’entraîneur-chef. Grand passionné de ce sport, il possède une solide expérience d’entraîneur. Impliqué dans le milieu depuis 1994, il a été à la barre de diverses équipes aux niveaux benjamin, cadet, juvénile et collégial. Il a, entre autres, entraîné des formations du Collège Charles-LeMoyne, de l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent et du Collège Français. Avec ses 12 années d’expérience dans la ligue du Réseau du sport étudiant du Québec et grâce à sa formation en enseignement, il saura, sans aucun doute, offrir un encadrement de grande qualité aux étudiants-athlètes Lynx.

Martin Caissy-Naul

Détenteur d’un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé, Martin Caissy-Nault entraîne des athlètes de basketball depuis l’âge de 15 ans. Au cours des quatre dernières années, il a été entraîneur-cadre du programme de basketball de l’école secondaire Polybel où il a guidé des élèves de tous les niveaux. Il a aussi été responsable du développement en lien avec les acquis en cours et le programme compétitif parascolaire. Avec l’équipe juvénile de ce programme, il a, à plusieurs reprises, atteint le podium régional. Passionné par ce sport, Martin Caissy-Nault a, de plus, démarré sa propre entreprise d’entraînement, Aztech Basketball, qui lui a permis d’entraîner des athlètes d’excellence.



Une équipe d’entraîneurs expérimentés

L’arrivée de ces nouveaux entraîneurs survient à peine quelques semaines après l’arrivée des entraîneurs-chefs des équipes de baseball et de hockey féminin des Lynx.

« Le sport est un milieu en constante évolution et il est primordial de s’assurer que nos étudiants-athlètes soient entourés d’intervenants expérimentés qui contribueront à leur développement. Grâce à notre équipe d’entraîneurs chevronnés, nous savons que nous offrons à nos étudiants des programmes sportifs d’excellence qui leur permettront de performer et de grandir en tant qu’athlètes », soutient Marco Perreault.