L’agglomération de Longueuil dévoile sa Stratégie de l’eau 2020-2030

Afin de protéger la santé des citoyens, de contrer le vieillissement des infrastructures associées à l’eau, de répondre aux nouvelles exigences réglementaires et à la densification accrue du territoire, et de faire face aux changements climatiques, les membres du conseil d’agglomération de Longueuil ont adopté à l’unanimité la Stratégie de l’eau 2020-2030. Celle-ci implique des investissements de près de 450 M$ sur le territoire de l’agglomération de Longueuil

« Je suis très fière de l’adoption de cette première Stratégie de l’eau. Il était capital de faire les investissements nécessaires pour continuer à remplir pleinement notre mission. La Stratégie de l’eau 2020-2030 nous permettra d’accroître notre proactivité, notamment en nous inspirant des meilleures pratiques au Québec en matière de fiabilité et de pérennité des infrastructures. Nous avons pris les mesures nécessaires pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens pour la décennie à venir », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Plus concrètement, cette Stratégie propose, entre autres, la bonification des programmes d’entretien préventif, la réalisation des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) d’ici 2030, l’augmentation de la capacité globale des usines de production d’eau potable, la création d’un fonds de l’eau, l’intensification des activités de détection et de réparation des fuites, l’harmonisation de la réglementation sur l’arrosage ainsi que des actions pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’entretien des pelouses.

Près de 450 M$ investis pour l’eau d’ici à dix ans

La Stratégie de l’eau 2020-2030 implique des investissements de près de 450 M$ sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, qui seront priorisés tant dans les activités d’opération et d’entretien que dans des investissements majeurs qui assureront la mise aux normes des infrastructures et leur pérennité.

La mise en œuvre de la Stratégie de l’eau 2020-2030 améliorera la force de travail et les modes d’opération de l’ensemble des partenaires impliqués dans la gestion de l’eau sur le territoire de l’agglomération, tout en rehaussant l’état des infrastructures liées, entre autres, au captage de l’eau brute, à la production et à la distribution de l’eau potable, ainsi qu’à la collecte et au traitement des eaux usées et pluviales.

Un travail de consultation

À toutes les étapes de son élaboration, la Stratégie de l’eau 2020-2030 est le fruit de la consultation des parties prenantes des villes de l’agglomération, soit Brossard, Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Il en résulte un projet auquel chacun peut se rallier et contribuer à l’atteinte des objectifs. La Stratégie s’articule autour de cinq orientations, soit :

• assurer la santé et la sécurité publiques;

• gérer les actifs de manière responsable et durable;

• favoriser une gestion intégrée de l’eau;

• soutenir le développement durable de l’agglomération;

• et assurer l’adéquation et la pérennité des ressources requises pour la gestion de l’eau.

Ces orientations ont été traduites en un plan de près de 90 actions qui propose une vision responsable et qui poursuit l’objectif d’une gestion performante et durable des actifs liés à la ressource de l’eau.

La Stratégie de l’eau 2020-2030 est disponible à longueuil.quebec/eau-stratégie.