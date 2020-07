Retour de plusieurs services à la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie a réactivé plusieurs services depuis le 6 juillet. L’horaire régulier est ainsi de retour. Cela signifie que la bibliothèque est maintenant ouverte du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.

Il est aussi possible de circuler dans les allées pour sélectionner ses livres soi-même et de les consulter sur place. Pour faciliter les règles de distanciation sociale, un maximum de cinquante usagers sera permis à l’intérieur de la bibliothèque. Pour permettre à tous de choisir ses livres, des visites de maximum 30 minutes sont suggérées.

La chute à livres demeure ouverte en tout temps. Des frais de retard sont à nouveau appliqués depuis 15 juillet pour les ouvrages non remis avant la date d’échéance. Tous les articles retournés sont mis en quarantaine pour une période de 24 heures avant d’être disponibles à nouveau.

En ce qui concerne le Médialab et la production de cartes OPUS ou de cartes loisirs, ces services seront offerts de nouveau à la bibliothèque à compter du mois d’août. Les dons de livres demeurent pour leur part interdits jusqu’à nouvel ordre.

L’entrée dans la bibliothèque se fait exclusivement par la porte arrière, située près du stationnement de l’hôtel de ville. Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée. La sortie se fait par la porte située devant la bibliothèque sur le chemin du Fer-à-Cheval. Les usagers qui le souhaitent peuvent continuer à réserver leurs livres en consultant le catalogue en ligne au biblio.ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone. Il est aussi possible d’emprunter un livre numérique parmi une vaste sélection.