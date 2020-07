Le directeur du SPAL récompensé

Le directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher, est lauréat dans la catégorie « Leader engagé » des derniers Prix du CAMF (Carrefour action municipale et famille), en reconnaissance de sa contribution à stimuler et à dynamiser le développement de son milieu.

M. Dagher a mis en place le projet Immersion. Cette initiative unique et sans précédent au Québec propose aux policiers volontaires de vivre des situations impliquant des groupes de populations vulnérables ou à risque de marginalisation. Il a également mis sur pied l’Équipe intégrée d’intervention et de soutien aux victimes d’exploitation sexuelle, qui accompagne et aide les victimes à se sortir du milieu de la prostitution.

La candidature de M. Dagher a retenu l’attention du jury des Prix du CAMF, notamment parce qu’il préconise une approche préventive, il favorise la sensibilisation et l’éducation des jeunes, il se démarque par sa capacité à tisser des liens avec diverses communautés et il est instigateur de projets novateurs au Québec.