L’assemblée publique en bref: Un espace de travail collaboratif à Sainte-Julie

Voici un résumé de certains sujets dont il fut question lors de la dernière séance ordinaire du conseil de Sainte-Julie qui se tenait mardi le 14 juillet dernier.

* Les élus ont autorisé la signature d’une entente avec la MRC de Marguerite-D’Youville et le Groupe Lionel relative à l’implantation et à l’opération d’un espace de travail collaboratif (coworking) sur le territoire de la municipalité. L’objectif derrière cette initiative est d’atténuer les contraintes que devront subir les citoyens affectés par les futurs travaux prévus dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine;

* Le conseil a de plus accordé un mandat supplémentaire de services professionnels d’ingénierie pour la rénovation et la mise en normes de l’hôtel de ville. Le tout, pour un montant de 59 787$, taxes incluses;

* La ville a accepté d’octroyer une aide financière de 846,45$ équivalant à onze heures de location de glace au club Les Fines Lames de Sainte-Julie. Le tout sera offert sous forme de crédit sur la facturation des heures de glace au cours de la saison automne 2020;

* Les conseillers ont convenu d’accorder le contrat pour la construction et la réfection des pistes cyclopédestres sur diverses rues à la compagnie Excavation Jonda Inc. Le tout pour un montant de 420 287,09$, taxes comprises, incluant la provision pour imprévus;

* Lors de la rencontre, le conseil a annoncé son intention d’adopter, au cours d’une séance ultérieure, le règlement 964 relatif aux nuisances et à la paix publique. Plus concrètement, ce règlement a pour objectif d’interdire les vélos dans les endroits publics où des panneaux de signalisation seront installés à cet effet. Le tout, afin de protéger la végétation et les piétons qui circulent dans ces zones;

* Les élus comptent par ailleurs adopter, lors d’une future session, le règlement 1233 et s’engager à payer les coûts des travaux d’enfouissement de fils d’utilité publique sur une partie du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue de Murano. Le conseil compte par ailleurs autoriser un emprunt afin de défrayer les frais contingents de ces travaux pour une somme ne devant pas excéder 4 133 0000$