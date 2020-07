Défi-vélo du Centre de répit-dépannage aux Quatre Poches : près de 31 000 $ amassés!

La 10e édition de la version virtuelle du Défi-vélo du Centre de répit-dépannage aux Quatre Poches a permis d’amasser 30 930 $.

Quarante-cinq participants ont enfourché leur vélo pour participer à cet événement qui se tenait le 11 juillet dernier. Ils ont parcouru les routes du Québec afin d’encourager les familles qui ont plus que jamais besoin du Centre pour du répit.

Puisque toutes les activités de collecte de fonds du Centre 4 Poches ont dû être annulées en raison de la pandémie, le succès du Défi-vélo était très important pour permettre à l’organisme de continuer à offrir des services aux familles.

Situé à Boucherville, la mission du Centre de répit-dépannage aux 4 Poches est d’offrir du répit aux familles de la Montérégie qui ont un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’organisme fondé en 1992 dessert un peu plus de 100 familles de la Montérégie.

Il est toujours possible de faire un don à defivelo.centrequatrepoches.org.