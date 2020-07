Des étudiants du Cégep conçoivent une application mobile pour la Ville de Longueuil

Comprenant des parcours patrimoniaux et artistiques dans le Vieux-Longueuil, l’application Explorez Longueuil a été développée en 2019 par des finissants en Techniques d’intégration multimédia dans le cadre de leur projet de fin d’études.



Des étudiants talentueux à l’avenir prometteur!



La réalisation de ce mandat fut pour les finissants Andréa Dufresne, Jérémy Favreau, Julien Vermette, Samuel Favreau et Savannah Dubreuil une belle façon de conclure leur parcours scolaire au cégep Édouard-Montpetit. « Cette expérience nous a bien évidemment permis de mettre en pratique des connaissances apprises en classe, mais également de développer de nouvelles compétences et de nous préparer au marché du travail, explique Samuel Favreau. Je garde un excellent souvenir de ce premier mandat avec un vrai client et je suis très fier du résultat final. »



La Ville de Longueuil souligne cette collaboration



Le Bureau de la culture de Longueuil, avec lequel les étudiants ont travaillé pour ce projet de mise en valeur du patrimoine local, a également beaucoup apprécié cette première expérience de collaboration avec le programme Techniques d’intégration multimédia. « Les étudiants ont su nous proposer des solutions innovantes et adaptées à nos besoins », mentionne Stéphanie Briaud, conseillère en développement culturel au Bureau de la culture de la Ville de Longueuil et responsable du projet. La Ville ne ferme d’ailleurs pas la porte à une prochaine collaboration dans l’avenir.



Un musée virtuel riche de son patrimoine historique, culturel et artistique



L’application Explorez Longueuil, lancée le 18 juin 2020 par la Ville de Longueuil, permet d’entrer au cœur des évènements et des interventions artistiques publiques qui ont façonné la Ville de Longueuil et de voyager à travers les époques grâce à une ligne du temps, des documents d’archives et des capsules vidéo et audio. L’application est disponible sur Apple Store et Play Store. Pour en savoir davantage sur Explorez Longueuil : longueuil.quebec/fr/Explorez-Longueuil.



Pour en savoir davantage sur le programme Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit : cegepmontpetit.ca/integration-multimedia.