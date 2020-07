Activité estivale : le cardio mix de retour à Sainte-Julie

Cet été, la Ville de Sainte-Julie offre aux citoyens des cours de cardio mix en plein air depuis le 15 juillet.

Cette activité gratuite a lieu tous les mercredis de 19 h à 20 h jusqu’au 15 septembre. Les séances d’entraînement seront diversifiées et viseront l’endurance musculaire, l’augmentation de la capacité cardiovasculaire et l’amélioration de la posture. Il s’agit d’un excellent moyen de bouger et d’avoir du plaisir.

Considérant les mesures de distanciation sociale en place, un maximum de 50 personnes sera admis à chacun des cours. Afin de respecter cette limite, les participants devront s’inscrire aux séances sur la plateforme SportPlus, dont le lien est disponible sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie au ville.saintejulie.qc.ca.

Les parcs où se tiendront les entraînements seront dévoilés aux participants inscrits par courriel une journée avant l’événement. Les espaces verts choisis seront suffisamment vastes pour respecter la distance de deux mètres entre tous les participants.

« Malgré la pandémie, nous sommes heureux de pouvoir offrir aux citoyens des cours en plein air encore cet été, même si nous avons dû modifier légèrement la formule pour respecter les règles de la santé publique. Je remercie les employés municipaux qui ont travaillé à trouver des solutions créatives pour permettre aux citoyens de suivre des cours gratuits cet été », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.