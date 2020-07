La Maison Gilles-Carle Boucherville distribue du réconfort aux proches aidants

La Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB) a amorcé le 10 juillet dernier la distribution de paniers réconfort à l’intention des proches aidants de la communauté.

Chacun des sacs est constitué d’éléments qui ont pour but d’adoucir le quotidien des proches aidants pour faire suite aux derniers mois de confinement qu’ils ont vécus. Actuellement, la MGCB met tout en œuvre afin d’ouvrir ses portes et offrir du répit de jour et de l’hébergement temporaire au cours du mois d’août.

L’ensemble des douceurs remises est issu de commandites obtenues par de généreuses contributions de différentes entreprises de Boucherville et de la région (gourmandises, couvertures, chandelles, cartes de souhaits, lecture et plusieurs autres surprises.)

Cette initiative a notamment été rendue possible grâce au projet « Emplois d’été Canada » et l’implication active de l’étudiante Zoé Morissette, appuyée par les membres de l’équipe de la MGCB.

Voici le témoignage d’un proche aidant : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai reçu à titre d’aidant ce panier réconfort. J’y ai trouvé une documentation informative, pertinente et qui tient compte de nos journées de canicule.

Je suis certain que les aidants et aidés apprécieront grandement ce panier réconfort et auront l’intention de séjourner en toute confiance à la MGCB. »

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la Maison pour une rencontre préadmission et suivez-les sur Facebook!

Maison Gilles-Carle Boucherville. 450-274-0321. 36 rue des Seigneurs ,2e étage. Boucherville. J4B 5Z8