Port du masque dans les lieux publics intérieurs : nouvelles normes à compter de demain

À la suite de l’annonce gouvernementale obligeant le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics intérieurs à compter du 18 juillet pour la population de 12 ans et plus, la Ville de Sainte-Julie emboitera le pas en imposant cette règle aux visiteurs des bâtiments municipaux.

Les visiteurs qui se présenteront à la bibliothèque, à l’hôtel de ville, aux ateliers municipaux, à la caserne incendies, dans les camps de jour et tous les autres lieux publics intérieurs devront porter le masque ou le couvre-visage pour y entrer et y circuler. Les employés municipaux seront également dans l’obligation de porter le masque lorsqu’ils seront à moins de deux mètres de citoyens. Cette mesure mise en place par le gouvernement vise à limiter

la propagation du coronavirus.

« J’invite les citoyens à porter le masque ou le couvre-visage afin de limiter la propagation

du virus. Je vous rappelle également qu’il est important de continuer à maintenir une distance

de deux mètres avec les personnes que vous rencontrez », a conclu la mairesse de SainteJulie Suzanne Roy.

Pour toutes questions sur le port du masque dans les lieux publics intérieurs, nous vous

invitons à consulter le site Internet quebec.ca/coronavirus